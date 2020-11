REGULI INGNORATE ÎN CAPITALĂ: Oamenii găsesc diferite scuze pentru a nu purta mască

Chișinăuienii nu se conformează deciziilor luate de Comisia municipală Extraordinară de Sănătate Publică. Mulţi orăşeni au fost surpinşi fără măşti de protecţie în spaţiile publice deschise. Dacă unii găsesc diferite scuze, alţii spun că nici nu au ştiut de noile cerinţe. Poliţiştii s-au organizat în echipe şi au patrulat pe bulevardul Ştefan cel Mare şi în Grădina Publică."Vă atenţionăm că în spaţiile publice deschise trebuie să purtaţi masca. Un pic am scos-o să iau o gură de aer curat, dar în genere o port"."La moment doar vă avertizăm şi atenţionăm, pe viitor puteţi fi sancţionat, bine. Da, nu am ştiut. Vă rog să aplicaţi masca. Mai greu respir cu dânsa".Unii dintre locuitorii Capitalei spun că nu au ştiut că masca este obligatorie şi în spaţiile deschise."Să respir îmi este greu. Dar ce trebuie cu mască? În troleibuz cu mască trebuie, dar afară nu am ştiut că trebuie, dacă trebuie, trebuie.""- Vă rugăm să aplicaţi masca şi trebuie să cunoaşteţi că în spaţiul public deschis sunteţi obligat să o purtaţi atât pentru siguranţa dumneavoastră cât şi a altor persoane. - Nu am fost informaţi.""Îmi cer scuze, eu ştiam că doar în localuri publice unde sunt foarte multe persoane. Foarte mulţi nu cunosc legislaţia şi în cazul dat este bine de ştiut."Alţii au invocat diverse probleme medicale."Ştiţi masca asta foarte mult încurcă, nu ştiu ce fel de măşti se vând că apar alergii. Sunteţi obligat. Cum să o port dacă am alergie, cum? Nu e convenabil, deloc nu e convenabil".Oamenii legii spun că vor efectua controale în locurile publice din Chişinău pe toată durata stării de urgenţă în sănătate publică."Poliţia Capitalei efectuează razii atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. Masca trebuie să acopere atât gura cât şi nasul. Deocamdată poliţia doar atenţionează persoanele care nu o poartă, dar va interveni şi cu amenzi pot fi trase la răspundere contravenţională şi penală".Acum o săptămână, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chişinău a decis că mască de protecţie este obligatorie în toate spaţiile publice deschise. De atunci au fost aplicate peste 100 de amenzi.