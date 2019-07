Reguli de politețe care îi induc în eroare până și pe cei mai umblați turiști

Când pleci în concediu e bine să te interesezi un pic despre regulile sociale din țara în care vei ajunge, ca să nu te afli pe urmă într-o ipostază dificilă.

În acest articol vei găsi 14 reguli de politețe din diverse țări, pe care orice turist ar trebui să le știe, dar care e posibil să contravină cu ce știai tu până acum, însă care te vor scăpa de situații jenante și te vor face să te integrezi mai bine, feminis.ro.



1. În Coreea, cel mai vârstnic mănâncă primul



În Coreea, indiferent cât îți este de foame, nu poți începe să mănânci până nu începe cea mai bătrână persoană de la masă, indiferent că este femeie sau bărbat. Dacă încalci această regulă, data viitoare nu vei mai fi invitată să mănânci alături de cineva. Iar dacă vrei să comanzi o băutură, va trebui să rogi o persoană care stă lângă tine, deoarece coreeni își umplu paharele între ei.



2. În Thailanda nu poți atinge capul cuiva



Oamenii din Thailanda zâmbesc aproape mereu, ca să arate cât de optimiști sunt, dar dacă atingi pe cineva pe cap îi poți strica dispoziţia instantaneu și nu este vorba despre faptul că-i strici coafura ci despre faptul că thailandezii consideră că acolo este sufletul lor.



3. În Tibet poți scoate limba



În cele mai multe țări, dacă scoți limba la cineva ești considerat nepoliticos, iar în India, acest gest demonstrează că ești furios. În Tibet însă, dacă scoți limba îți arăți respectul sau saluți pe cineva. Această tradiție are întipărită în sine ideea că diavolul are limba neagră și așa demonstrezi că nu ești el.



4. Poți oferi crini în Italia, dar nu și în Franța



Să dai cuiva flori este un semn bun în aproape orice țară, dar există anumite detalii pe care trebuie să le știi. De exemplu, în Franța, oamenii consideră că se dau crini numai la înmormântare, același lucru fiind valabil pentru crizanteme în Italia, deși aici crinii sunt preferații tuturor, fiind totodată floarea națională.



5. În Austria poți pleca de la restaurant fără să plătești



În unele țări, în nota de plată este inclus până și bacșișul, care nu depășește 10-15% în valoarea totală, dar după cum știi, regula nu se aplică pentru toate țările europene. De exemplu, în Austira, ca și în România, se oferă bacșiș doar dacă chelnerul și-a făcut treaba bine și acesta variază în funcție de prestație, iar acolo mai există și regula nescrisă că dacă ai cerut nota de plată de trei ori și nu ți s-a adus, poți pleca de la restaurant fără să plătești.



6. În Ungaria, "varză" este un compliment, iar în China, "rață" este un semn de admirație



Unul dintre cele mai interesante lucruri în țările străine este cum își spun oamenii între ei. De exemplu, dacă te plimbi prin Ungaria și cineva îți zice "varză" sau "insectă mică" să nu te superi, deoarece de fapt îți face un compliment, iar în China, o referire la gâște înseamnă că te consideră frumoasă. De asemenea, în Polonia, cuvântul "pesmet" și în Japonia, expresia "ouă cu ochi" descriu persoane atrăgătoare, cu fața ovală.



7. Cei din China refuză de 3 ori un cadou, înainte de a-l primi



Acest lucru nu se întâmplă pentru că nu ar vrea cadoul respectiv ci pentru că oamenii vor să pară modești și manierați. În China, poți face cadou orice obiect care nu este ascuțit, ceasuri sau șervețele, deoarece cuțitele sunt un semn al sfârșitului prieteniei, ceasul marchează sfârșitul vieții și șerveșelele sunt în strânsă legătură cu înmormântările.



8. În Arabia Saudită bărbații care se salută își freacă nasurile unul de celălalt



În loc de clasica strângere de mână, în Arabia Saudită și Emiratele Unite Arabe, bărbații își freacă nasurile când se întâlnesc. Și în India există un mod neobișnuit de a saluta pe cineva, respectiv să te apleci în față cu palmele lipite, în Paris oamenii se pupă pe obraz de două ori, iar în Corsica de cinci ori.



9. Semne cu degetele



Faimosul semn pentru "OK" este interpretat în Japonia ca însemnând "bani", iar în Franța "zero". În Italia, dacă faci gestul de „rock & roll”, cel cu degetul arătător și cel mic ridicate și celelalte strânse, riști să transmiți de fapt că nevasta cuiva îi pune coarne și îl înșală.



10. În Afganistan, oamenii sărută pâinea căzută pe jos



În Afganistan și alte țări musulmane, dacă scapi o felie de pâine pe jos, ar trebui să o iei cât mai repede și să o săruți, ca să-ți exprimi respectul pentru mâncare. Acolo nimei nu se teme de microbi, dar dacă tu o faci, ar fi mai bine să nu scapi nimic pe jos.



11. În Chile nu poți atinge mâncarea cu mâna



Dacă urmează să călătorești în Chile, ține minte să nu mănânci nimic cu mâna, pentru că bunele manierea la masă sunt chiar foarte importante pentru oamenii de acolo. Ar trebui să folosești tacâmurile pentru orice, inclusiv, pizza sau hamburger.



12. Mexicanii consideră că este nepoliticos să ajungi la timp undeva



Nu contează unde trebuie să fie un mexican, că e la o petrecere cu prietenii, o întâlnire de afaceri sau la muncă, el va întârzia tot timpul, deoarece este considerat ceva nepoliticos să ajungi undeva la timp. Această tradiție națională se trage din faptul că pentru foarte multă vreme, țara a avut mari probleme cu transportul în comun, deci să ajungi târziu a devenit deja un obicei.



13. Cum trebuie să bei cafeaua în Orientul Mijlociu



De cele mai multe ori, oameni ospitalieri îți vor oferi cafea când le treci pragul și vor continua să-ți umple cana de îndată ce observă că ai terminat. Dacă nu mai vrei să bei, ar trebui întâi să agiți ceașca, apoi să o pui culcată pe farfurie.



14. În China nu trebuie să întorci peștele



Deși pare complet logic să întorci peștele când termini de mâncat pe o parte, în China, mai ales cei din Hong Kong, cred că acest obicei aduce ghinion. Persoanele superstițioase lasă o parte din paște neatins, iar altele îndepărtează cu grijă oasele de deasupra, ca să poată mânca și cealaltă parte fără a întoarce peștele.