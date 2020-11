Regulamentul privind acordarea compensaţiilor pentru culturile agricole afectate de grindină şi secetă ar putea fi aprobat săptămâna viitoare

Regulamentul cu privire la acordarea compensaţiilor pentru culturile agricole de grupa a doua, care au fost afectate de grindină şi secetă, ar putea fi aprobat săptămâna viitoare de Guvern. Asta a declarat pentru postul nostru de televiziune ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ion Perju.



"Va fi aprobat regulamentul pentru acoperirea parţială a pierderilor din mijloacele financiare oferite de Federaţia Rusă. Este vorba despre cele 275 de milioane. Banii sunt deja ajunşi în ţară, sunt pe contul Ministerului Finanţelor şi urmează să fie transferaţi în contul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură", a spus Ion Perju.



Până acum, pentru prima grupă de culturi agricole, statul le-a achitat agricultorilor, în cadrul primului apel încheiat în septembrie, peste 290 de milioane de lei. În prezent, reprezentanţii Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură analizează dosarele depuse în cadrul celui de-al doilea

apel, care s-a desfăşurat în perioada 2 - 16 noiembrie, fiind recepţionate 180 de cereri.



"146 de dosare sunt pentru secetă, 34 de dosare sunt pentru grindină. Suma minimă este undeva de 1400 de lei, suma maximă e de un milion 300 de mii", a declarat directorul adjunct AIPA, Petru Tîmbur.

Agricultorii au solicitat în total 23 de milioane de lei. Cele mai multe cereri au fost depuse de către agricultorii care și-au pierdut complet recoltele de cereale. Din momentul depunerii unui dosar, Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a-l analiza.



Despăgubirile acordate de stat pentru culturile agricole compromise variază între 1500 şi 3800 de lei per hectar.

Agricultorii susţin însă că sumele sunt mult prea mici.



"E clar că este un ajutor, este un suport pentru agricultori, dar pe departe nu acoperă cheltuielile care sunt suportate. Aceşti 1500 de lei ne ajunge să arăm şi să semănăm culturile de toamnă."



"Este o sumă mizeră, pentru că ele maxim o să acopere 15 procente din investiţiile făcute. Noi am solicitat şi am spus clar, macar 30 la sută."



Pierderile fermierilor moldoveni din acest an au fost estimate de comisiile specialitate la aproximativ un miliard de lei, însă agricultorii spun că cifra ar fi mult mai mare. Nemulţumiţi de faptul că nu au primit susţinerea scontată din partea Guvernului, aceştia au ieşit de câteva ori cu tehnica agricolă la protest, însă aşa şi nu au ajuns la un numitor comun cu autorităţile.