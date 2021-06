Regretatul Iurie Sadovnic pregătea un Festival al Chitarelor, pe malul Nistrului. "Nu vom renunţa, va avea loc. În memoria lui, în cinstea lui"

Am început pregătirile, cu multe seri petrecute pe malul Nistrului. Așa am avut ocazia să-l cunosc îndeaproape, să aflu detalii din viața lui, să glumim, să povestim. Așa l-am descoperit pe omul Sadovnic, că pe artistul Sadovnic îl știam de mic copil... Aș vrea să cred că am devenit prieteni, oameni apropiați.