Reglări de conturi între contrabandiştii moldoveni şi cei ucraineni

Imagini cu o presupusă reglare de conturi cu focuri de armă între contrabandiştii moldoveni şi cei ucraineni au fost făcute publice de fostul şef al MoldATSA, Sorin Stati. Într-o postare pe Facebook, Stati a scris că incidentul a avut loc în noiembrie, chiar sub ochii poliţiştilor de frontieră din nordul ţării, care au tăinuit incidentul. El a scris să persoanele implicate au în acea zonă un coridor verde prin care aduc marfă de contrabandă din Cernăuţi.

În presă au apărut informații că totul s-ar fi întâmplat lângă satul Cotiujeni, raionul Briceni. În clip apar mai multe persoane, iar una trage cu o armă, fuge, apoi trage din nou. Imaginile sunt filmate de termovizoarele Poliţiei de Frontieră.

Potrivit lui Sorin Stati, la faţa locului au fost solicitaţi poliţiştii de frontieră, doar că aceştia au primit indicaţie de la comisarul direcţiei Nord, Andrei Teut, să nu se implice şi să nu reţină pe nimeni.

Contactat de postul nostru de televiziune, Sorin Stati a refuzat să comenteze și să ne răspundă la întrebări. La două zile după ce Stati a făcut cazul public, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a negat într-un comunicat că angajaţii ar fi fost implicaţi în incidentul respectiv şi l-ar fi ţinut secret. Instituţia confirmă că ceva s-a întâmplat, însă fără a preciza despre ce incident ar fi vorba, unde şi când a avut loc, ce persoane au fost implicate sau dacă imaginile le aparţin.

Procurorul responsabil de mass-media din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, ne-a spus că incidentul a avut loc în data de 28 noiembrie, iar pe marginea lui au fost inițiate două cauze penale aflate în gestiunea Procuraturii Briceni. Este vorba de purtarea ilegală de arme, iar persoana care a tras a fost identificată și urmează să fie trasă la răspundere. O altă cauză penală se referă la acțiunile sau inacțiunile polițiștilor de frontieră care nu au informat despre acest incident șefii superiori sau Procuratura Briceni.

Am încercat să aflăm de la Ministerul Afacerilor Interne dacă deţine informaţii despre incident, însă şefa Serviciul de Presă, Alina Tăbârţă, ne-a spus să ne adresăm la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Şeful IGPF, Rosian Vasiloi, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi mai multe detalii. Am transmis o solicitare oficială Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, dar nu am primit niciun răspuns. Nici primarul din Cotiujeni, localitatea unde s-ar fi petrecut incidentul nu a fost de găsit la telefon.