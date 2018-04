Regizorului canadian, David Cronenberg va primi un Leu de Aur pentru întreaga activitate la Mostra de la Veneţia

"Chiar dacă Cronenberg s-a limitat la început la teritoriile marginale ale filmelor horror (...) el a ştiut să construiască, un film după altul, un edificiu original şi foarte personal", a explicat într-un comunicat Alberto Barbera, director al Mostra.În vârstă de 75 de ani, David Cronenberg a regizat peste 50 de filme, printre care "The Dead Zone", "The Fly", "Crash" sau "A History of Violence", scrie Agerpres.ro "Evoluând în jurul relaţiei inseparabile între trupuri, sex şi moarte, universul său este populat de diformităţi care reflectă teama în faţa mutaţiilor produse în corp de ştiinţă şi tehnologie, boală şi decadenţă fizică", a adăugat Barbera."Ar fi cu adevărat superb să primesc Leul de Aur", a reacţionat regizorul, citat în comunicat. "Am iubit mereu Leul de Aur de la Veneţia. Un leu care zboară cu aripi de aur este esenţa artei, nu? Este esenţa cinema-ului", a mai spus el.Cea de a 75-a ediţie a Mostra de la Veneţia se va derula în acest an între 29 august şi 8 septembrie.