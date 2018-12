Regizorul și producătorul Steven Spielberg împlinește astăzi 72 de ani

Steven Spielberg, unul dintre cei mai buni regizori și producători de film din istorie, împlinește astăzi 72 de ani. Câștigător a trei premii Oscar și a zeci de alte distincții, el a fost numit de revista Premiere drept cea mai influentă personalitate din industria filmului.



Cariera lui Steven Spielberg la Hollywood a început încă la frageda vârstă de 22 de ani. A trebuit însă să treacă șapte ani pentru a primi primul proiect cu adevărat important. Filmul ”Jaws” a fost prima sa peliculă de succes, care i-a adus renume la nivel mondial. Au urmat producţii cu priză la public precum ”Close Encounters of the Third Kind”, ”E.T.”, sau saga de aventuri despre arheologul Indiana Jones.



Anii '90 ai secolului trecut sunt considerați cei mai de succes din cariera lui Steven Spielberg. În 1993, el lansează două filme uriașe, ”Jurassic Park” și ”Schindler's List”. Pentru ultimul el primește două premii Oscar.



În 1998, Spielberg lansează o nouă peliculă, drama despre cel de-Al Doilea Război Mondial ”Saving Private Ryan”, care îi mai aduce încă un premiu Oscar.



Alte filme mari marca Steven Spielberg sunt ”Catch Me If You Can”, ”War Horse”, ”Men In Black” sau ”Bridge Of Spies”. El este producătorul cu cel mai bun succes financiar al tuturor timpurilor, peliculele sale având încasări de aproape opt miliarde de dolari la nivel mondial.