Regizorul Lord of the Rings va filma un documentar despre The Beatles

Cineastul neozeelandez, Peter Jackson, cunoscut pentru producţii ca "Lord of the Rings", va realiza un documentar despre "The Beatles" din cele 55 de ore de înregistrări video din perioada "Let It Be". Într-un mesaj publicat pe Facebook, ieri, când s-au împlinit 50 de ani de la concertul susţinut de "The Beatles" pe acoperişul Apple Records din Londra, muzicianul Paul McCartney a anunţat începutul colaborării.

Aşadar, noul film va fi bazat pe 55 de ore de înregistrări video, cu "The Beatles" în studio, realizate între 2 şi 31 ianuarie 1969 şi care nu au fost niciodată difuzate. Aceste sesiuni de înregistrări au dus la realizarea albumului "Let it Be", premiat cu Grammy. Albumul a fost lansat 18 luni mai târziu, în mai 1970, la câteva luni de la destrămarea grupului. Iniţial, filmările au fost realizate pentru un program TV special, însă nu au mai fost utilizate.

"The Beatles" a fost înfiinţată în anul 1960, în Liverpool, şi a devenit celebră în formula John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr. Formaţia este considerată cea mai influentă din zona muzicii rock. Cele 27 de albume de studio, 52 de compilaţii şi 4 albume live au fost vândute în peste 180 de milioane de copii în întreaga lume. Trupa, care s-a destrămat în 1970, a fost recompensată cu 10 premii Grammy şi cu un Oscar, pentru piesa "Let it Be".