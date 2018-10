Regizorul Abdellatif Kechiche este acuzat de agresiune sexuală

scrie agerpres.ro. Cineastul, care a câştigat în 2013 trofeul Palme d'Or pentru producţia ''La vie d'Adele'', ''contestă categoric veridicitatea acestor acuzaţii care vin de la o persoană care nu a găsit altă modalitate de a se face cunoscută decât atribuindu-şi statutul de victimă", după cum a declarat avocatul său, Jérémie Assous, citat de AFP.Reclamanta este o femeie de 29 de ani care ''afirmă că a luat cina, în noaptea de 23 spre 24 iunie, cu regizorul într-un apartament din Paris situat în arondismentul 20'', potrivit BFM TV care a dezvăluit informaţia.După ce a adormit în urma consumului a mai multe pahare cu alcool, ''ea susţine că s-a trezit apoi pe canapea, pantalonii lui erau desfăcuţi, iar Kechiche se atingea de ea", potrivit datelor difuzate de postul de ştiri.Tânăra a fost audiată de anchetatorii din cadrul districtului 2 de poliţie judiciară (DPJ) însărcinat cu ancheta, conform unei surse din poliţie.Alţi participanţi la eveniment, inclusiv Abdellatif Kechiche, ar urma să fie audiaţi, potrivit aceleiaşi surse.Înainte de a deveni regizor şi realizator, Abdellatif Kechiche a fost comediant. În cinematografie, el s-a afirmat cu opere cu un conţinut subtil şi umanist precum ''L'esquive'' sau ''La Graine et le Mulet'', ambele recompensate cu premiul César pentru cel mai bun film, dar şi cu ''La vie d'Adele'', un film care a stârnit polemici la câteva luni după încoronarea sa la Cannes.Cunoscut pentru exigenţa sa deosebită pe platoul de filmare, regizorul a fost ţinta uneia dintre cei două protagoniste din ''La vie d'Adele'', Lea Seydoux, care a denunţat condiţiile ''oribile'' de pe platouri, enunţând zilele de filmare fără sfârşit şi sutele de cadre trase pentru aceeaşi scenă.Pretinzând că a fost "umilit" de această dispută publică, Abdellatif Kechiche a concluzionat susţinând că ar fi preferat ca filmul să nu fi fost niciodată lansat din cauza faptului că a fost "prea murdar".Abdellatif Kechiche a anunţat anul trecut că a decis să îşi vândă la licitaţie trofeul Palme d'Or pe care l-a câştigat la Festivalul de la Cannes în 2013, dar şi câteva picturi în ulei, pentru a putea să finalizeze etapa de postproducţie a următorului proiect cinematografic al său, lungmetrajul "Mektoub, My Love". Regizorul franco-tunisian a fost nevoit să ia aceste măsuri drastice după ce producţia de la lungmetrajul "Mektoub, My Love" a fost stopată din raţiuni financiare."La vie d'Adele" este considerat filmul cu cel mai explicit conţinut sexual care a câştigat vreodată trofeul Palme d'Or. Această peliculă, ce prezintă o poveste de iubire dintre două lesbiene - o premieră pe Croazetă - a fost recompensat în 2013 cu trofeul Palme d'Or, atribuit regizorului Abdellatif Kechiche, dar şi celor două protagoniste, Adele Exarchopoulos şi Lea Seydoux - o altă premieră la Cannes. Pelicula a câştigat şi premiul FIPRESCI şi a primit o nominalizare la Globul de Aur la categoria "cel mai bun film străin".