Regina Elizabeta a II-a vrea ca Prințul Charles să fie următorul șef al Commonwealth-ului

Prințul Charles va fi următorul șef al Commonwealth-ului după ce liderii statelor membre ale Comunității Națiunilor au stabilit în cadrul unei întâlniri cu ușile închise să respecte dorința reginei Elizabeta a II-a. Suverana britanică a spus, joi, că este dorința ei ca fiul său cel mare să-i succeadă și în această funcție, scrie BBC News.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și-a arătat sprijinul pentru ca fiul și moștenitorul său, Charles, Prinț de Wales, să preia conducerea Commonwealth, răspunzându-le astfel celor care pledează ca funcția să fie asigurată prin rotație între statele membre.

"Este dorinţa mea sinceră ca Commonwealth-ul să continue să ofere stabilitate şi continuitate pentru generaţiile viitoare şi să decidă ca, la un moment dat, Prinţul de Wales să ducă mai departe munca importantă începută de tatăl meu în 1949", a declarat monarhul britanic, la deschiderea oficială a întâlnirii șefilor de guverne din Commonwalth,

Liderii Commonwealth-ului au discutat această problemă la o întâlnire în spatele ușilor închise la Castelul Windsor și se pare că au ajuns la concluzia că este bine să respecte dorința reginei.

Corespondentul BBC, James Landale, a declarat că o sursă i-a spus BBC că liderii Commonwealth-ului au convenit asupra numirii lui Charles ca șef după decesul Reginei Elizabeta, scrie Libertatea.ro.

Primul ministru Theresa May și premierul canadian Justin Trudeau și-au exprimat anterior sprijinul pentru moștenitorul reginei.

Întâlnirea liderulor a avut loc în cadrul unui summit de două zile la care au participat șefi ai guvernelor Commonwealth-ului și miniștrii de externe ai țărilor membre ale Comunității Națiunilor.

Comunitatea Națiunilor, numit în mod uzual și the Commonwealth și cunoscut inițial sub numele de the British Commonwealth, este o organizație interguvernamentală a 53 de state membre independente. Exceptând Rwanda și Mozambic, toate aceste țări au făcut parte inițial din Imperiul Britanic, din care acesta din urmă s-a format.

În prezent, membrii Commonwealth sunt Antigua și Barbuda, Australia, Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, Canada, Dominica, Fiji, Ghana, Grenada, Grenadines, Guyana, India, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malaezia, Malta, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nauru, Noua Zeelandă, Nigeria, Pakistan, Papua Noua Guineea, Cipru, Rwanda, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Insulele Solomon, Africa de Sud, Sri Lanka, St Christopher and Nevis, St Lucia, St Vincent, Swaziland, Bahamas, Tonga, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda, Tanzania, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe și Regatul Unit al Marii Britanii.