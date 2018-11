Regina Elisabeta a II-a şi prinţul Philip sărbătoresc împlinirea a 71 de ani de căsătorie

Suverana britanică avea 21 de ani atunci când s-a căsătorit cu locotenentul Philip Mountbatten la catedrala Westminster din Londra, pe 20 noiembrie 1947.Relaţia lor maritală a devenit cea mai lungă din istoria monarhiei britanice, iar prinţul Philip a rămas alături de regină de-a lungul deceniilor, sprijinind-o în eforturile întreprinse în calitatea sa de şef de stat.Deşi ducele de Edinburgh s-a retras din viaţa publică, regina a avut programat un eveniment oficial în cursul zilei de marţi. Suverana britanică a purtat o ţinută vestimentară roz şi a vizitat Royal Institution of Chartered Surveyors din Londra, cu ocazia celei de-a 150-a aniversări a acestei instituţii.Cuplul regal va marca propria aniversare în cadrul unui eveniment privat, marţi seară.În 2017, regina şi soţul ei au marcat "nunta de platină" (70 de ani de la căsătorie, n.r.) cu petrecere oficială. La acel eveniment, organizat în apartamentele de stat de la Castelul Windsor, au participat 100 de rude şi prieteni apropiaţi, iar ţinuta de gală a fost obligatorie.În Marea Britanie nu există cadouri tradiţionale, bijuterii sau culori oficiale care să fie asociate cu a 71-a aniversare de nuntă, însă în Franţa acest eveniment are o denumire specială - "aniversarea de ocru".Cu două nunţi regale, doi bebeluşi regali şi un al treilea pe cale să se nască, 2018 a fost deja un an al sărbătorilor pentru familia Windsor.Prinţul Harry, nepotul reginei şi al prinţului Philip, s-a căsătorit cu fosta actriţă americană Meghan Markle în luna mai, iar prinţesa Eugenie, una dintre nepoatele suveranei, s-a căsătorit cu ambasadorul unui brand de tequila, Jack Brooksbank, în octombrie.Prinţul Louis - copilul prinţului William şi al ducesei de Cambridge, al şaselea strănepot al reginei Elisabeta a II-a şi al prinţului Philip - s-a născut în aprilie. Al şaptelea strănepot al cuplului regal britanic, Lena Tindall, s-a născut în luna iunie.Primul copil al cuplului Harry- Meghan este aşteptat să vină pe lume în primăvara anului 2019.De asemenea, în urmă cu câteva zile, regina şi prinţul Philip au celebrat a 70-a aniversare a fiului lor cel mare, prinţul Charles.În 1939, prinţesa Elisabeta, pe atunci încă adolescentă, s-a îndrăgostit de Philip. Cei doi tineri, verişori îndepărtaţi, au participat la evenimente comune în mai multe ocazii, însă întâlnirea crucială, care le-a schimbat destinele, a avut loc la Royal Naval College din Darmouth, în comitatul Devon, în iulie 1939, când regele George al VI-lea a vizitat acel colegiu, însoţit de soţia lui şi de cele două fiice ale cuplului regal.Philip, pe atunci un tânăr de 18 ani cu părul blond şi un fizic atletic, a impresionat-o şi a amuzat-o pe prinţesa Elisabeta sărind peste fileul de tenis.Biograful oficial al regelui, John Wheeler-Bennett, îşi amintea: "El este bărbatul de care prinţesa Elisabeta s-a îndrăgostit încă de la prima întâlnire".Opt ani mai târziu, prinţesa britanică era condusă la altar, într-o rochie ivorie creată de Norman Hartnell, decorată cu 10.000 de perle şi cu o trenă de patru metri, pentru a se căsători cu Philip, pe atunci în vârstă de 26 de ani, care luptase pentru Royal Navy în Al Doilea Război Mondial, scrie Agerpres.ro După cinci ani de la acea nuntă, prinţesa britanică a urcat pe tron.Mariajul lor de 71 de ani este considerat o sursă importantă de stabilitate în cadrul monarhiei britanice.Împreună, Elisabeta a II-a şi Philip au celebrat Jubileul de argint, Jubileul de Aur şi Jubileul de Diamant, ce au marcat împlinirea a 25 de ani, 50 de ani, respectiv 60 de ani de domnie. Căsătoria lor a fost marcată de bucurii dar şi de momente dificile, precum divorţurile prin care au trecut trei dintre cei patru copii ai lor şi reacţii negative ale opiniei publice după moartea prinţesei Diana.