Regina Elisabeta a II-a pledează ca prinţul Charles să-i succeadă la şefia Commonwealth-ului

Regina Elisabeta a II-la a Marii Britanii şi-a arătat joi susţinerea în favoarea preluării de către fiul şi moştenitorul său, Charles, a conducerii Commonwealth-ului, răspunzându-le astfel celor care pledează ca funcţia să fie asigurată prin rotaţie între statele membre, scrie agerpres.ro.

"Este dorinţa mea sinceră ca Commonwealth-ul să continue să ofere stabilitate şi continuitate pentru generaţiile viitoare şi să decidă ca, la un moment dat, Prinţul de Wales să ducă mai departe munca importantă începută de tatăl meu în 1949", a declarat suverana, la deschiderea oficială a întâlnirii şefilor de guverne din Commonwealth.



Reuniunea bianuală, care are loc pentru prima dată în Marea Britanie în ultimii 20 de ani, este văzută ca o şansă de reconectare cu fostele colonii britanice şi de revitalizare a alianţei de 53 de state înaintea Brexit-ului.



Regina Elisabeta a II-a a fost proclamată şeful Commonwealth-ului la încoronarea sa în 1952, când era şeful a şapte din cele opt state membre.



Funcţia nu este însă una ereditară şi nu va transmisă automat fiului reginei la moartea acesteia.



Orice decizie privind viitorul comunităţii va fi luată de şefii de guvern din Commonwealth, însă nu există un proces formal de alegere a succesorului.



Duminică, Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, de opoziţie, a susţinut că şefia Commonwealth-ului ar trebui să revină prin rotaţie statelor membre.



Prim-ministrul Theresa May a luat la rândul său cuvântul la ceremonia de deschidere de joi, aducând un omagiu 'serviciului, dedicării şi constanţei' reginei în acest rol. May va face lobby în favoarea prinţului Charles atunci când subiectul va fi discutat în următoarele două zile.



Prinţul Charles (69 de ani) şi-a pledat informal cauza, declarând, la evenimentul de la Palatul Buckingham: "Din punctul meu de vedere, Commonwealth-ul a fost un element fundamental al vieţii mele de când mă ştiu".