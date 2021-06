Regimul din Belarus a creat un film prin care încearcă să justifice detunarea avionului Ryanair şi reţinerea lui Roman Protasevici

Regimul din Belarus a creat un film propagandistic prin care încearcă să justifice detunarea avionului Ryanair şi reţinerea jurnalistului Roman Protasevici, împreună cu prietena lui, Sofia Sapega. În aşa-zisul documentar de 55 de minute, autorităţile nerecunoscute de la Minsk au oferit detalii despre presupusa alertă cu bombă de la bordul avionului şi discuţiile dintre pilot şi dispeceratul înainte de efectuarea aterizării forţate.Filmul începe cu interviuri de la pasagerii care s-au aflat la bordul avionului Ryanair şi care au rămas în Belarus, la fel ca şi Roman Protasevici. Anume despre ei presa internaţională scria că ar fi agenţi secreţi ai Belarusului."Am venit cu autobuzul la 08:30. Am băut o cafea, apoi am plecat la control, iar după asta m-am dus în zona de aşteptare."Filmul continuă cu explicaţii despre traseul avionului şi că Minskul ar fi primit pe poşta electronică un mesaj anonim că avionul ar fi minat. În acel moment, aparatul de zbor se afla în spaţiul aerian al Belarusului. Imediat, dispeceratul aeroportului de la Minsk a luat legătura cu pilotul de la Ryanair, l-a anunţat despre faptul că ar avea o bombă la bord şi i-a recomandat să efectueze o aterizare de urgenţă în capitala Belarusului. Din înregistrări se înţelege că pilotul încearcă să afle cât mai multe detalii şi ezită să ia o decizie."- Vă rog să-mi spuneţi din nou, cine ne recomandă să aterizăm la Minsk? De unde a venit această recomandare? De la ce companie? E recomandarea administraţiei aeroportului?- RYR 1TZ, acesta este recomandarea noastră."Abia după 14 minute de discuţii, atunci când avionul se află la doar două minute de capitala Lituaniei, pilotul decide să se întoarcă din drum şi să aterizeze pe aeroportul de la Minsk. Ce anume l-a făcut să ia această hotărâre, în film nu este clar explicat. Totuşi, este important de menţionat că asta s-a întâmplat după ce un avion militar a fost trimis să însoţească aeronava Ryanair. Alexandra Stabredova, unul dintre pasagerii consideraţi agenţi secreţi ai Belarusului spune că a stat chiar în spatele lui Roman Protasevici şi povesteşte în amănunte ce a făcut acesta când a înţeles că avionul va ateriza la Minsk."El a început să scoată lucrurile. Avea un rucsac bej. A început să-şi scoată lucrurile, telefonul, laptopul. A început să scoată totul, să şteargă iCloud-ul, să-şi ascundă laptopul."În presupusul documentar al regimului lui Lukaşenko apare şi Roman Protasevici. Acesta povesteşte că atunci când a aflat despre faptul că va ajunge la Minsk, a încercat să-şi apere prietena."Nu am încercat să mă aproprii de ea în autobuz. Nu am vrut să stau lângă ea şi să discutăm sperând că dacă voi fi reţinut, poate ea nu va fi. Că cel puţin, ea nu va păţi nimic. Aşa că eu nu am avut cu ea niciun contact."Roman Protasevici apare în acelaşi hanorac pe care l-a purtat în momentul în care a fost reţinut la Minsk. El este filmat de la distanţă, fără a se vedea dacă are sau nu vânătăi. Jurnalistul însă vorbeşte despre faptul că se simte bine şi că nu duce lipsă de mâncare."Am avut macaroane cu carne. Totul a fost destul de comestibil. La noi este atât de multă mâncare, încât colegii de celulă se plâng că se strică carnea. Trebuie să mâncăm, dar nu încape."În film sunt descrise pe larg acţiunile ilegale pe care le-ar fi săvârşit Roman Protasevici şi prietena lui, Sofia Sapega. Despre Roman se spune că pe lângă dezordinele în masă pe care le-a organizat în Belarus, ar mai fi participat şi în conflictul din Donbass. În ceea ce o priveşte pe Sofia, sunt prezentate zeci de materiale cu informaţii personale despre oamenii legii din Belarus care ar fi fost găsite în laptopul ei şi pe care ar fi intenţionat să le publice. Ulterior, este criticată dur reacţia comunităţii internaţionale la acest incident, în special a oficialilor europeni, dar şi a liderului opoziţiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia. Cea din urmă este numită casnică cu pârjoale.