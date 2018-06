Regia Autosalubritate din Chişinău pierde lunar 100 de mii de lei din cauza locuitorilor care nu achită pentru salubrizare

foto: publika.md

Regia "Autosalubritate" din Chişinău pierde lunar, 100 de mii de lei din cauza locuitorilor Capitalei care nu au contract cu întreprinderea şi nu achită pentru salubrizare. De exemplu, la o platformă din cartierul Telecentru, zilnic, vin să arunce deşeurile şi alţi locatari din zonă care nu au încheiate contracte de salubrizare. Din această cauză, muncitorii trebuie să-şi stabilească un grafic special pentru evacuarea gunoiului.



"Până la ora 10 avem deja 20 de containere încărcate. Dimineaţă erau pline deja. Şi noi de jos am încărcat. Până diseară va mai lua odată gunoiul autosalubritatea", a declarat Tamara Josanu, reprezentant Regia "Autosalubritate".



Locatarii spun că sunt deranjaţi de mormanele ce se adună în jurul tomberoanelor şi de mirosul neplăcut.



"Tocmai de acolo aduc gunoiul. Nu le este ruşine să aibă aşa case şi să nu achite pentru transportarea deşeurilor. Noi ne-am certat cu ei, dar ei oricum îl aduc aici", a spus Ina Moroşan, locuitoarea unui bloc de pe strada Mioriţa.



"Noi aducem cu sacoșa, dar cei care locuiesc în cartierul Schinoasa aduc cu maşinile gunoiul."



În fața camerei de filmat, unii au confirmat că nu achită pentru transportarea deşeurilor.



"- Veniţi des să aruncaţi aici gunoiul? Nu prea. Cât achitaţi pentru gunoişte lunar? Nu avem."



"Eu nu am contract cu ÎM Autosalubritate. Perfectez acum actele pentru încheia. Până atunci, ce să fac?."



Regia Autosalubritate propune ca la darea în exploatare a unui bloc sau a unei case, proprietarul să fie obligat să încheie un contract de salubrizare.



"Avem în jurul a 25 la sută din populaţie care nu are încheiat contract de evacuare a deşeurilor. S-a pus sarcină pentru a identifica cetăţenii care necesită aceste servicii", a menționat Eugeniu Axentiev, director interimar al Regiei "Autosalubritate".



Regia "Autosalubritate" susține că datoriile consumatorilor pentru serviciile de salubrizare se ridică la peste 28 de milioane de lei.