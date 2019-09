Reghina Apostolova despre posibila reţinere: Nu avem de ce să ne temem, noi nu am furat nimic (VIDEO)

Deputatul partidului "ŞOR" Reghina Apostolova spune că de trei luni aşteaptă când va venit Procurorul în Parlament să-i ridice imunitatea. Declaraţiile au fost făcute după ce Zinaida Greceanîi a prezentat cererea lui Dumitru Robu de a o cerceta penal pe Apostolova.

"Toate trei luni am așteptat. Nu este ceva nou. Vom colabora cu ancheta. Eu am spus tot. Nu am luat nimic ca şi Marina Tauber, noi nimic nu am luat şi nu are de ce să ne fie frică.", a declarat Apostolova.

PUBLIKA.MD aminteşte că Procurorul General interimar Dumitru Robu a venit în Parlament. Acesta cere ridicarea imunităţii a doi deputaţi din Partidul "ŞOR". Este vorba despre Marina Tauber şi Reghina Apostolova.