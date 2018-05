Reghina Apostolova a fost exclusă definitiv din alegeri. Curtea de Apel și-a menținut decizia

Reghina Apostolova, candidatul Partidului "Şor" la alegerile pentru Primăria Capitalei, a fost exclusă definitiv din cursa electorală. Magistraţii Curţii de Apel au menţinut decizia primei instanţe. Hotărârea nu este cu drept de atac. Zeci de susţinători ai partidului Şor au venit astăzi la Curtea de Apel pentru a o susţine pe Reghina Apostolova.

Oamenii au scandat diverse lozinci în susţinerea Reghina Apostolova, în timp ce ea se afla în instanţă.



"Am venit să o susţin pe Reghina Apostolova, dar noi vedem că sistemul judecătoresc a luat o decizie nedreaptă. Şi noi, din păcate suntem foarte nemulţumiţi de această decizie."



" Noi ne dorim o viaţă mai bună, ca să trăim bine şi să avem un salariu şi pensie. Nu este o decizie corectă, câţi oameni au venit aici dar ei nouă ne refuză."



"Măcar odată am crezut că vor judeca corect, că va triumfa dreptatea şi că va triumfa dreptatea."



Reghina Apostolova a rămas dezamăgită de hotărârea instanţei. Ea susţine că scoaterea ei cursa electorală este o decizie ilegală.



"Astăzi mi-a fost dată o lovitură mie personal, candidatul din partea partidului "Şor" la alegerile locale. Dar cel mai important eu mă gândesc că astăzi a fost făcută o lovitură în acei chişinăuieni care au crezut că la fel ca în Orhei vor începe proiectele şi la Chişinău", a declarat Reghina Apostolova, candidat exclus din cursă



"Curtea de Apel a lăsat în vigoare decizia primei instanţe, a respins contestaţia noastră. Noi am prezentat absolut toate actele şi dovezi că noi avem dreptate dar pe noi nimeni nu ne-a auzit", a spus Vladimir Fiodorov, juristul partidului "Şor".



Reghina Apostolova a fost exclusă din cursa electorală pentru şefia capitalei săptămâna trecută. Decizia a fost luată de Judecătoria Centru, unde magistraţii au decis că Apostolova a folosit în campanie bani trimişi din Rusia. Solicitarea a fost iniţiată de partidul PUN care a atras atenția asupra finanțării din exterior a campaniei electorale a candidatei.