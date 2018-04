REGELE UMORULUI, OMAGIAT: Gheorghe Urschi a urmărit cu lacrimi în ochi concertul dedicat celei de-a 70-a aniversări ale sale

foto: publika.md

Aproape o sută de artişti au făcut aseară un adevărat spectacol la Palatul Naţional. Interpreţii şi actorii au pus în scenă operele semnate de regele umorului. Îmbrăcat la patru ace, Gheorghe Urschi a urmărit cu lacrimi în ochi concertul dedicat celei de-a 70-a aniversări ale sale.



Majoritatea artiştilor care au evoluat pe scenă sunt prietenii apropiaţi a lui Gheorghe Urschi.



"La un moment dat eu zic- băi băieţi, nu ştiu ce mă înţeapă într-o coastă, ba întorc gâtul şi nu se întoarce la loc. La care se întorc amândoi Gheorghe spre mine şi mă întreabă într-o voce câţi ani am şi eu spun vre-o 45. Şi amândoi într-o voce - dapoi e şi vremea", a spus interpretul, Iurie Sadovnic.



Invitatul special al evenimentului a fost actorul român Alexandru Arşinel, care spera că va ajunge la Chişinău împreună cu regretata actriţă Stela Popescu.



"Chiar în ziua în care a murit o sunasem să o întreb ce materiale să facem pentru Basarabia. Şi mi-a spus lasă-mă până după amiază că sunt înnebunită sunt foarte ocupată", a spus actorul din România, Alexandru Arşineş.



Invitat la concert a fost şi interpretul Fuego. Artistul nu a putut veni însă, aşa că a ţinut să-l felicite pe maestru cu ocazia aniversării a 70 de ani prin intermediul unui filmuleţ.



Sala Palatului Naţional a fost arhiplină. Admiratorii regelui umorului au venit chiar şi de la 300 de kilometri distanţă de Capitală. Aproape o sută de localnici din satul Cotiujeni, raionul Briceni, localitatea de baştină a lui Gheorghe Urschi, au venit la Chişinău special pentru acest concert.



"Dvs rămâneţi ultimul mohican al comediei româneşti."



"Da, am venit cu o parte din săteni să asistăm la această sărbătoare frumoasă. "



Spectatorii îşi doresc ca la următoarea aniversare, regele umorului să fie pe scenă.



"Un concert extraordinar de frumos. O programă, un gând artistic excelent. Mai bun nu se poate. Necătând că nu a fost întrerupere şi mai bine. "



"Emoţii ştiţi şi plăcute şi neplăcute fiindcă ştiind că el este bolnav, noi toţi am vrea ca el să se însănătoşească."



La final, actorii şi interpreţii au urcat pe scenă şi împreună cu publicul l-au aplaudat pe marele maestru minute în şir.



Gheorghe Urschi a părăsit scena în 2011, după ce a suferit un atac cerebral când se întoarcea dintr-un turneu din România. În 40 de ani de activitate, artistul a scris numeroase piese şi scenete. Totodată a montat zeci de spectacole, a realizat emisiuni TV şi a produs trei filme.