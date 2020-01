Regele rock and roll-ului, Elvis Presley, ar fi împlinit astăzi 85 de ani. Artistul a murit în reşedinţa sa din Memphis, în 1977, la vârsta de 42 de ani, din cauza unei supradoze de medicamente. Chiar şi la patru decenii de la moartea marelui cântăreţ, melodiile sale rămân vii în memoria admiratorilor săi.

Elvis Presley și-a început cariera în 1956, cu hit-ul "Heartbreak Hotel", care a ajuns pe primul loc în topurile internaţionale.

În același an a debutat în cinematografie cu filmul "Love Me Tender".

Au urmat piese celebre precum "All My Love", "Can't Help Falling Inlove" sau "Blue Suede Shoes".

Elvis Presley a vândut aproape un miliard de albume şi a jucat în aproximativ 30 de filme.