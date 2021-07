REGELE PIETREI DE COSĂUŢI. Sculptorul Ion Lozan a lăsat câte o moştenire în fiecare colţ al Moldovei

Pietrele prind viaţă în mâinile sale şi devin adevărate opere de artă! Sculptorul Ion Lozan a făcut din prelucrarea pietrei o pasiune şi a lăsat câte o moştenire în fiecare colţ al Moldovei, prin monumentele şi crucifixurile pe care le-a creat.



La cei 80 de ani ai săi "nea Ion" mânuieşte la fel de bine dalta şi ciocanul, iar rodul muncii sale este la mare căutare şi peste Prut.

Pe Ion Lozan l-am găsit în atelierul său, unde lucra la un crucifix care va fi amplasat la mănăstirea Vorona din România.

"Lucrarea asta e un capeteri care o să fie instalat la mănăstirea Vorona, unde e îngropat Sfântul Onufrie. O să fie o lucrare foarte interesantă. Asta va fi instalată pe un pilon rotund aici va fi scris, aici va fi icoana Maici Domnului, aici va fi scris cine, cum, istoria sfântului", a spus meşterul Ion Lozan.



Meşterul spune că această meserie a moştenit-o de la tatăl său, iar prima sa lucrare a fost... inscripţia de pe un monumentul unui răposat.



"La cimitir eram şi pe tătuca îl durea un deget şi m-a pus pe mine să bat. Eram în clasa a cincea. În primul rând trebuie să ai dorinţă şi să faci din plăcere. Trebuie să exişti pentru ceva", a precizat Ion Lozan.



Ion Lozan se mândreşte cu toate lucrările sale, indiferent unde au ajuns acestea: "Prima lucrare serioasă sunt coloanele moldoveneşti de la Teatrul de Operă şi Balet. Eu am în toată Republica Moldova lucrări. Am lucrări în Ucraina. Eram tare întrebat tare în Ucraina, deoarece noi făceam altfel lucrările şi erau foarte interesaţi".



"La lucrările mari trebuie multă gândire, mie noaptea îmi vin ideele. Sunt lucruri care ziua nu se rezolvă. Sunt idei care nu le pot face, dar anume noaptea nu ştiu cum vine ideea şi am făcut-o. La orice lucrare găsesc ieşire din situaţie", a precizat meşterul.



Regele pietrei de Cosăuţi spune că cea mai mare satisfacţie o simte atunci când piatra brută şi rece capătă forma unei opere de artă.



"Orice om care face o lucrare este atunci când primeşti cuvinte de laudă. Asta-i o plăcere de la viaţă", a punctat Ion Lozan.



În satul Cosăuţi din raionul Soroca sunt peste 50 de meşteri pietrari.