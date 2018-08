Regele muzicii pop, Michael Jackson ar fi împlinit azi 60 de ani

Lumea întreagă îl comemorează astăzi pe regele pop, care ar fi împlinit 60 de ani. Michael Jackson a reuşit să revoluţioneze muzica şi dansul, dar chiar şi la nouă ani de la moarte continuă să rămână idolul unor generaţii întregi.



Al şaptelea copil al familiei Jackson, Michael, a debutat în anul 1964 alături de fraţii săi în formaţia The Jackson Five.



Starul pop a făcut din videoclipurile sale o adevărată artă. Este cazul Billie Jean sau Beat it, în care artistul a popularizat o serie de tehnici de dans precum robotul şi moonwalk-ul.



Michael Jackson a fost desemnat cel mai de succes artist din toate timpurile, de către Guiness World Records.

Regele Pop a intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame şi a vândut peste 800 de milioane de discuri. Thriller rămâne cel mai bine vândut album din toate timpurile.



Starul a stârnit critici din cauza multiplelor operații estetice prin care a trecut, mai ales pentru cele de schimbare a culorii tenului. Michael Jackson a murit în data de 25 iunie 2009 din cauza unei supradoze de medicamente. Ulterior, medicul acestuia a fost condamnat la patru ani de închisoare, pentru ucidere din culpă. Interpretul a fost căsătorit de două ori, cu Debbie Rowe și Lisa Marie Presley, fiica legendarului Elvis Presley. Are trei copii, Paris, Michael și Prince Jackson.