Regele Charles, la picnic cu românii din Valea Zălanului. A fost întâmpinat cu flori, dulceaţă şi bucurie (FOTO/VIDEO)

Ospitalitatea românilor a învins protocolul regal. După vizita de ieri de la Palatul Cotroceni şi alte întâlniri oficiale la Bucureşti, regele Charles al III-lea a mers astăzi în localitatea Valea Zălanului din judeţul Covasna. Localnicii, de la mic la mare, l-au întâmpinat cu flori, dulceaţă şi sirop de cătină şi multă bucurie. O femeie s-a lăudat că suveranul i-a dat chiar un pupic, fapt pentru care se declară extrem de mândră.

Nu este o premieră când regele vizitează Valea Zălanului. O face din 1998 cu regularitate, iar ospitalitatea oamenilor depăşeşte protocolul strict de la Palatul Buckingham.

”Totdeauna când vine el, satul este răscolit. De multe ori ne-am văzut. Și întotdeauna i-am dat flori și mi-a dat un pupic”, a declarat una dintre localnicele care l-au întâmpinat pe regele Marii Britanii pentru TVR.

Astăzi suveranul a ieşit din casa pe care o deţine şi a făcut o baie de mulţime. A luat satul la pas, îmbrăcat lejer - în pantaloni crem şi cămaşă cu mânecă scurtă, cu ochelari de soare şi ţinând în mână un baston înalt. Aşa s-a îndreptat spre marginea satului unde a fost organizat un picnic.

Întrebat de un reporter dacă se bucură că este în România, Regele Charles a răspuns cu un zâmbet larg: „Mereu este minunat în România! Sunt atât de impresionat să văd atâta lume aici! Iubesc să vin în România!”

Pe pajiștea unde se desfășoară picnicul sunt mese pline cu bucate tradiționale locale, nelipsind mierea, brânzeturile, cârnații, slăninuța, pâinea specifică locului și delicioasele prăjituri tradiționale, toate aduse special pentru monarhul britanic de către localnici, scrie adevărul.ro.

Regele Charles va rămâne în Valea Zălanului, la căsuța cu numărul 1, pe care a cumpărat-o în anul 2008, prin intermediul Fundației Principelui de Wales, în toată perioada pe care o va petrece în România. Nu are televizor şi nici internet și va petrece aceste zile citind. Marţi va pleca la proprietarea sa din Viscri, judeţul Braşov.

Aseară, cu ocazia vizitei sale a fost organizată o recepţie la Palatul Cotroceni. Regele Charles a povestit despre relaţiile de rudenie cu familia regală din România, legătura emoţională cu ţara vecină şi a recitat, în română, un vers de-a lui Mihai Eminescu.

Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această țară remarcabilă. Când am venit aici și chiar dinainte am simțit o legătură profundă cu România. Regele României era vărul Regelui Marii Britanii, iar Regina Maria era descendent al Familiei Regale britanice, iar tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai și aveau amintiri din copilăria comună petrecută aici. Întotdeauna m-am simțit acasă în România. Am ajuns să iubesc România, cultura și arta, patrimoniul, istoria, peisajele și biodiversitatea. Țară de glorii, țară de dor!”, a declarat Regele.