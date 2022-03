Refugiaţii ucraineni care vin prin vama de la Otaci se pot caza la un centru comunitar din Călărăşeuca, raionul Ocniţa

Refugiaţii ucraineni care vin prin vama de la Otaci se pot caza la un centru comunitar deschis în satul Călărăşeuca, din raionul Ocniţa. Autorităţile au amenajat peste 240 de de locuri, iar persoanele beneficiază de mâncare şi lucruri de primă necesitate.



De când s-a deschis, pe acolo au trecut deja aproape 200 de refugiaţi. Mulți stau o zi, apoi pleacă mai aproape de Capitală. Este şi cazul acestei familii care a reuşit cu greu să plece din calea războiului.



"Ne-a fost foarte greu să ieşim de acolo. Drumurile erau blocate, nu ştiam pe unde să mergem. Pe drum erau camioane, maşini distruse, era un peisaj dezolant. Niciodată nu ne-am gândit că vom trăi aşa ceva. "



"O parte din familie a venit aici, alta a rămas în Ucraina, din nefericire. Am fugit cum am putut. Au început în data de 24, la 2 km s-a produs o explozie. Am ajuns aici, ne-au primit, imediat ne-au hrănit."



Şi această femeie povesteşte cu groază despre tot ce a văzut în Ucraina.



"Am reuşit să fugim la timp, deşi nu ne-am dorit acest lucru. Am lăsat totul acasă. Ne-am luat câteva lucruri elementare şi am plecat. Era foarte straşnic ce se întâmpla în Ucraina. Erau mereu sirene, copilul nu putea dormi noaptea, mereu plângea. "



Reprezentanţii Inspectoratului de Carabinieri din Ocniţa îi ajută pe cei din cadrul centrului cu mâncare.



"Camerele sunt toate amenjate, iar condiţiile sunt foarte bune. La moment avem aici cazate în jur de 25 de persoane, printre aceştia sunt şi opt copii, dar şi şapte mame. Am organizat trei mese, totul este foarte gustos", a declarat şeful centrului comunitar din Ocniţa, Veaceslav Pătraș.