REFUGIAȚI MORȚI ÎN MARE! Peste 1500 de imigranți au murit trecând marea spre Europa

Peste 1500 de imigranți au murit în primele şase luni ale anului în încercarea de a traversa Marea Mediterană spre Europa. Anunțul a fost făcut de Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați, care a menționat că 850 de victime au fost înregistrate doar de la începutul verii.

Rata mortalității este foarte ridicată în condițiile în care numărul refugiaților care vin în ţările europene pe mare a scăzut semnificativ față de anii precedenți. Aproximativ 60 de mii de imigranţi au traversat Marea Mediterană de la începutul anului, ceea ce reprezintă 50 la sută din numărul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Majoritatea provin din nordul Africii.

Unii dintre ei au așteptat ani întregi în Libia o șansă de a ajunge pe bătrânul continent.



- Sunt sătul de viaţa din Libia. Am trăit acolo aproximativ un an, din care între patru și cinci luni le-am petrecut în închisoare. Nu mi-au dat voie să fac școala, nu mi-au dat mâncare bună și nici măcar apă. Puteam să beau apă doar de două ori pe zi.



Alții au încercat de mai multe ori până au reuşit să traverseze marea.



- Am încercat de trei ori să trec marea. Prima dată s-a acumulat apă în barcă și am fost nevoiți să ne întoarcem în Libia.



Spania a devenit în acest an prima poartă de intrare a refugiaților în Uniunea Europeană, depăşind Italia, care a început să le închidă porturile. Din ianuarie, mai mult de 23500 de imigranţi au sosit pe mare în peninsula iberică.