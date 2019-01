REFORMELE VOR CONTINUA. Vlad Plahotniuc s-a întâlnit cu angajaţii unei fabrici din Nisporeni care îmbracă soldaţii din UE (FOTO)

Muncitorii de la o fabrică din Nisporeni îmbracă soldaţii din aproape toată Uniunea Europeană. Angajaţii cos haine pentru iarnă şi saci de dormit. Ei sunt mândri că lucrările lor ajung peste hotare şi depun tot efortul pentru a face faţă standardelor de calitate. Oamenii spun că sunt norocoşi că au un loc de muncă bine plătit şi vor să rămână acasă.

Candidatul PDM la alegerile parlamentare pe circumscripţia din Nisporeni, Vlad Plahotniuc, a mers la ei în vizită şi şi-a asumat angajamentul că şi după alegeri va crea condiţii necesare ca salariile din sectorul privat să crească.



"Acestea sunt scurte pentru militari. Este un model foarte practic, îl coasem des. Este călduros."



Prin mâinile angajaţilor de la această fabrică au trecut mii de uniforme militare.



"Avem contract de lungă durată, lucrăm de 14 ani. Noi întrebări la ceea ce ţine de lucru, de perspectivă, nu avem."



Unele angajate lucrează aici de aproximativ 20 de ani. Femeile spun că, pentru ele, croitoria este o pasiune şi se bucură că pot face ceea ce le place în ţara lor. Mai mult, croitoresele spun că sunt mulţumite de salariu şi nu sunt tentate să plece peste hotare.



"Am doi copii şi sunt alături de ai, adică nu am fost nevoite, ca alte mame, să las copiii şi să plec peste hotare."



"Noi ne străduim, în orice caz, să facem lucru de calitate. Îmi place meseria, îmi place ceea ce facem."



Candidatul Partidului Democrat din Moldova, pe circumscripţia Nisporeni s-a interesat în ce condiţii lucrează oamenii şi dacă sunt mulţumiţi de salariul pe care îl primesc.



"- După volum?

- Fiecare cât face, atât primeşte. Te străduieşti să lucrezi mai mult, mai mult primeşti."



Vlad Plahotniuc a declarat că această întreprindere este un exemplu care demonstrează că, în ultimii ani, lucrurile au început să se mişte spre bine.



"Pentru prima dată, economia a început să crească. Ce-i drept, un an de proteste, doi ani de lucru şi abia acum ne putem permite să dăm pensii, să dăm salarii, să majorăm indemnizaţii, compensaţii pentru căldură şi multe altele chestiuni, pe care abia acum începem să le facem", a declarat Vlad Plahotniuc, candidat PDM în circumscripția nr. 17, Nisporeni.



Angajaţii fabricii au avut o discuţie deschisă cu Vlad Plahotniuc. Oamenii au adresat întrebări despre iniţiativele lansate de guvernare, dar şi planurile pentru viitor.



"- Când o să fie în vigoare compensaţiile de 200 de lei pentru copii?

- Imediat cum fortificăm Parlamentul, îl legalizăm. Pentru că acest Parlament nu are posibilitatea să aprobe în două lecturi. Noi votăm într-o lectură şi, în a doua lectură, votăm. Hai să luăm o lună, luna martie pentru a face toate instituţiile, înseamnă că, undeva în aprilie, deja o să fie funcţionabil."



"- Ce măsuri se vor întreprinde pentru ca tinerii să se întoarcă în ţară?

- Oamenii, ca să revină, noi le facem locuri de muncă. Nu-i problemă că au plecat, problemă e ca să revină. Unii nu o să revină, pentru că le place să stea acolo, copii sunt deja la şcoală, dar la moldoveni există nostalgia, acasă, la părinţii noştri, la pământurile noastre. Pentru aceştia o să pregătim toate condiţiile."



Vlad Plahotniuc a menţionat că partidul pe care îl conduce va continua implementeze reforme, pentru a îmbunătăţi condiţiile de trai în Republica Moldova.



"Condiţiile pentru business o să fie mai bune, asta înseamnă că profiturile o să fie mai mari şi o să vă poată majora şi vouă salariile. Noi şi impozitele le micşorăm, ca să poată da salarii mai mari la oameni. Am preferat să nu luăm la stat de la proprietarii de business, ca ei să aibă posibilitatea să vă dea salarii mai mari, să nu plecaţi din ţară", a menționat Vlad Plahotniuc, candidat PDM în circumscripția nr. 17, Nisporeni.



La fabrica de textile din oraşul Nisporeni activează peste o sută de persoane. Toată producţia ajunge în Uniunea Europeană.