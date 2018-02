REFORMELE RĂMÂN PRIORITARE. Guvernarea va continua să lupte pentru bunăstarea cetăţenilor

Guvernarea va continua şi în acest an să lupte, în mod prioritar, cu corupţia, să reformeze justiţia, dar şi Codul Educaţiei. La fel, vor fi definitivate o serie de proiecte din domeniul social. Totul pentru bunăstarea cetăţenilor. Declaraţia a fost făcută de şeful Legislativului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii Fabrika.



"Transformările pe care le dorim în societate e de fapt să prelungim unele acţiuni deja întreprinse anul trecut. Dar pe lângă ele mai sunt unele elemente noi ce ţine de domeniul social. Vrem să ducem până la capăt tot ce înseamnă prima casă, tichetele de masă, pensiile, majorările de salarii, serviciile în beneficiul populaţiei", a declarat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului.



În cadrul emisiuni, Andrian Candu a vorbit şi despre relaţiile din ultima perioadă dintre Chişinău şi Moscova, dar şi încercările de a stabili un echilibru.



"Nu vrem decât respect reciproc. O cooperare pragmatică, o înţelegerea faptului că Republica Moldova nu este un stat sclav sau vasalul cuiva. Au fost tentative de a normaliza situaţia de a arăta deschidere, înţelegere de a negocia. Da la o mână întinsă nu ştiu cum primeam o palmă, la altă mână întinsă primeam altă palmă. Şi atunci am zis ajunge", a menţionat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului.



Speakerul a vorbit şi despre măsurile dure pe care le-a aplicat Rusia în privinţa ţării noastre.



"Guvernul Federaţiei Ruse la 1 septembrie 2014 a impus embargo economic Republicii Moldova care exporta pe 65 la sută din toate mărfurile sale în Federaţia Rusă care are peste 300 de mii de cetăţeni care lucrează în Federaţia Rusă, în condiţiile în care noi avem acord de liber schimb cu Federaţia Rusă şi ambele sunt membri a comisiei mondiale a comerţului. Încălcând toate principiile de parteneriat strategic, de bune relaţii comerciale, toate normele de comerţ liber", a spus Andrian Candu, preşedintele Parlamentului.