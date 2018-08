REFORMA FISCALĂ. Antreprenorii vor putea oferi salarii mai mari angajaților

Antreprenorii vor putea oferi salarii mai mari angajaților după ce va intra în vigoare reforma fiscală. Despre noile modificări, mai mulți oameni de afaceri au discutat cu reprezentați ai Ministerului Economiei și cei ai Finanțelor.

Nicanor Negru este unul dintre cei mai mari exportatori de miere din țară. El are 10 angajați și spune că în acest an, ar putea oferi salarii mai mari.



"Cele mai simţite acțiuni vor fi cele de micșorare a Fondului Social, dar și celelalte modificări ce țin anume de achitările și impozitele salariale. Acest factor ne va determina sau este ca un imbold de, să zicem așa, mărire a salariilor", a spus Nicanor Negru, antreprenor.



Aceleași planuri le are și Alexandru Cernăuțan care vinde peleţi.



"Cinci procente la contribuția în Fondul Social, asta e ceea ce ține de domeniul nostru și are un impact direct. O să căutăm să mărim salariile cu aceste cinci procente", Alexandru Cernăuţan, antreprenor.



"Avem situații când agenții economici și persoane fizice, datorită unor factori care, în mare parte, nu au depins de ei. Și aici aduc exemplul cu exportatorii noștri în Rusia, de exemplu, care au exportat, din cauza implicații de gen politic nu și-au putut recupera banii și bineînțeles, au început să apară restanțe. Și aici, bineînțeles Fiscul, conform legislației, au început să calculeze penalități și amenzi", a afirmat Ion Chicu, secretar General de stat, Ministerul Finanțelor.



Autorităţile susţin că prin noua reformă, activitatea companiilor, supuse unor verificări, nu va fi afectată.



"Deci noi nu vrem nicio companie să stea în așteptare. Noi vrem ei să-și continue activitatea, angajații să vină a doua zi la locul de muncă și să muncească, să livreze mai departe. Și cei care au încălcat cumva regula să fie pedepsiți, să achite amenda și așa mai departe, dar economia să se miște mai departe", a declarat Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii



Reforma Fiscală mai prevede și reducerea impozitului pe venit de la 18 până la 12 la sută prin stabilirea unei cote unice. Aceasta va intra în vigoare în data de 1 octombrie 2018.