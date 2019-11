Reeducare la morgă: Alți 7 șoferi participă la programul "Drink and Drive"

Programul de reeducare a șoferilor care au rămas fără permis de conducere, după ce au fost prinşi băuţi la volan, continuă. Astăzi, alți șapte conducători auto din raionul Hîncești au muncit cinci ore la morga din Capitală. Aceștia au participat la autopsii şi au spălat cadavrele şi locurile de păstrare a acestora. În următoarea săptămână, ei vor merge şi în spitale, pentru a acorda asistenţă victimelor accidentelor rutiere.



Acest bărbat a rămas fără permis acum doi ani, după ce toată seara a consumat alcool, iar a doua zi dimineața s-a urcat la volan.



”A venit o sărmană băbuță ca să-i duc niște grăunțe, ca să facă păsat la păsări și eu i-am zis că nu se poate că am servit aseară, dar ea mi-a zis că hai te rog, mă rog și eu m-am înmuiat și m-am dus.”



Bărbatul spune că regretă cele întâmplate și, după experiența trăită în cadrul programului „Drink and Drive”, nu va mai urca niciodată băut la volan.



”Chiar dacă voi servi și a trebui de ieșit, nu ies. O să respect legea, acele 24 de ore care o să trebuiască ca să nu servesc, după aceea se poate de ieșit. Altfel, eu n-am cu ce mă hrăni, că eu cu tractorașul mă mai duc, mai fac câte un serviciu, cotă n-am și de nevoie eu cu dânsu mă hrănesc, dar acum mă duc cu ziua și lucrez.”



Acestui bărbat i-a fost suspendat permisul acum doi ani, după ce a urcat beat la volan şi a provocat un accident. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, dar experiența trăită în acel moment l-a făcut să înțeleagă că nu va mai conduce în stare de ebrietate. Bărbatul spune că ar fi bine ca asemenea programe să fie organizate înainte de a le oferi oamenilor permisul de conducere.



”Ar fi de dorit înainte să vină, să vadă aici și apoi să urce la volan. După asta e târziu care or să vină aici să vadă. Pentru mine asta e o învățătură, care nu trebuia să fie, dar...”



Pe întreaga durată a programului, șoferii sunt ghidați de consilierii de probațiune. Programul costă patru mii de lei, bani achitaţi de conducătorii auto care doresc să-și recupereze permisul. Acesta prevede 12 sesiuni, câte una pe săptămână.



”Trei sunt individuale, iar restul sunt în grup. Acolo discutăm despre consecințele alcoolului asupra persoanei, asupra condusului automobilului în stare de ebrietate. Țelul principal este de a separa consumul de alcool și condusul. Adică, dacă consumăm nu conducem, conducem înseamnă că nu consumăm”, a spus consilierul de probațiune, Hîncești, Tudor Catană.



Noul model de reabilitare a şoferilor prinşi băuţi la volan este parte a pachetului de legi anti - alcool, aprobat anul trecut de Guvernul Filip. Potrivit documentului, cei care urcă la volan în stare de ebrietate rămân fără permise de conducere până la pronunțarea hotărârii judecătorești. Aceştia îşi pot recupera permisul, după ce frecventează programul. Datele Inspectoratului Național de Probațiune arată că, până în prezent, peste o sută de șoferi au trecut deja programul „Drink and Drive”.