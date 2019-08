Reduceri şi surprize pentru îndrăgostiţii de lectură la BookFest 2019. La vânzare au fost scoase peste 500.000 de volume

Sărbătoare pentru îndrăgostiţii de lectură. Peste 500 de mii de volume sunt scoase la vânzare la Târgul "BookFest 2019" deschis la Chişinău. Vizitatorii au trecut pe la standurile editurilor, iar unii dintre ei sunt dispuşi să cheltuie sute de lei pentru a-şi completa biblioteca personală. Cea mai scumpă carte costă 1.500 de lei, iar cele mai ieftine pot fi găsite chiar şi la 10 lei.

La târg participă 50 de edituri din ţară şi de peste hotare. Toate au venit cu reduceri mari şi oferte surpriză. O editură din România vinde cărţi din hârtie sută la sută ecologică.



"La fiecare carte din asta noi calculăm amprenta ecologică şi amprenta de CO2 şi ca să ieşim pe zero, plantăm copaci pentru fiecare tiraj", a explicat Anastasia Staicu, reprezentantul unei edituri din România.



O altă editură românească a scos la vânzare volumele Harry Potter. Deşi preţul este destul de piperat, au vândut deja un prim set.



"Avem şi o noutate, cufărul Harry Potter cu cele şapte volume plus un ziar gratuit care are un preţ promoţional redus cu 35 la sută faţă de preţul de librărie", a declarat Răzvan Florea, reprezentantul unei edituri din România.



Cei care au un buget mai mic au putut alege cărţi mai ieftine, cu preţuri începând de la 10 lei. Asta pentru că toate edituri au afişat reduceri şi de până la 50 la sută.



"Avem în jur de o sută şi ceva, 200 de titluri. Avem cărţi de top, cele mai noi şi cele mai funny. Avem şi reduceri de 15 procente la orice cumpărătură", a subliniat Elena Gheorghiţă, reprezentantul unei librării din Moldova.



Cei mai mulţi vizitatori erau părinţi sau bunici care cumpărau cărţi pentru copii:



"Căutăm cărţi despre animale cu autocolante şi să desenăm, pentru trei, patru anişori, cărţulii pentru copii".



"Preţurile cred că sunt accesibile, mai ales că aceasta are reducere. Căutăm cărţi pentru a dezvolta memoria, vorbirea".



Adulţii caută literatură contemporană, best-sellere sau cărţi de dezvoltare personală:



"Mă interesează ultimele apariţii, ultimele romane ale scriitorilor români contemporani".

"Cărţi de autodezvoltare, cataloage de artă, în special şi ceva neobişnuit. Sunt dispus să cheltuiesc până la 600 de lei".



Târgul de carte "BookFest" e deschis până duminică.