Red Hot Chilli Peppers au susţinut un concert la Piramidele din Giza. Evenimentul a fost transmis live

Trupa californiană Red Hot Chili Peppers a susţinut la sfârşitul săptămânii trecute un concert la Piramidele din Giza, în Egipt, în faţa a peste 10.000 de persoane, iar evenimentul a fost transmis live, agerpres.ro.



Cu cele trei monumente antice în spatele lor, trupa de funk rock a deschis concertul cu piesa "Can't Stop" de pe albumul "By The Way" din 2002, urmată de "Californication", "Dark Necessities" şi alte hituri.



Concertul, care a avut loc în prezenţa a numeroase forţe de securitate, a fost promovat de Ministerul Turismului din Egipt, care încearcă să atragă din nou turişti după revoluţia din 2011 şi ani de turbulenţe care au afectat imaginea ţării ca destinaţie turistică.



"A fost dificil să ajung aici, însă a meritat pe deplin", a declarat Christina Robertson, din Madison, Wisconsin, care şi-a lăsat cei cinci copii acasă pentru a participa la concert.



"Întotdeauna am vrut să vin în Egipt, întotdeauna am vrut să văd piramidele, este spectaculos, este un vis să văd aici Red Hot Chili Peppers, trupa mea preferată din toate timpurile", a spus ea.



Concertul este primul eveniment internaţional organizat la Piramidele din Giza după cel susţinut în 2015 de pianistul Yanni.



Fanii au venit din 67 de ţări, a declarat organizatorul concertului Karim El Chiaty, vicepreşedinte al Grupului Travco.



Red Hot Chili Peppers a vândut peste 60 de milioane de albume, a câştigat şase premii Grammy şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2012.



Trupa se află în prezent în turneu mondial şi lucrează la cel de-al 12-lea album după lansarea "The Getaway" din 2016.