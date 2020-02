Red Bull a testat noul bolid. Max Verstappen a parcurs câteva tururi la Silverstone

În sezonul trecut a "Marelui Circ" Verstappen a terminat pe locul 3 în clasamentul piloţilor, iar Red Bull - pe aceeaşi treaptă în topul echipelor. Planurile pentru 2020 sunt, însă, mult mai ambiţioase."Obiectivul întregii echipe este să luptăm pentru titlu și să avem un parcurs mult mai bun decât cel de anul trecut. Vrem să fim în fruntea topului chiar din prima cursă şi să facem mare performanţă. Consider că am ales calea cea dreaptă. Echipa este foarte motivată, toţi muncesc din greu în această iarnă şi nu am răbdare să debutez în noua ediţie", a spus pilotul Red Bull, Max Verstappen.Olandezul îl va avea din nou drept coechipier pe thailandezul Alexander Albon."Amândoi avem aceleași idei şi cunoaştem bine de ce avem nevoie. Între timp m-am relaxat și am analizat sezonul trecut, care a fost unul destul de agitat. Acum am capul limpede şi îmi sunt foarte clare obiectivele pentru 2020", a spus pilotul Red Bull, Alexander Albon.Noua ediţie a campionatului mondial de automobilism Formula 1 va debuta pe 15 martie, la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei.Competiţia include 21 de etape şi se va încheia la sfârşitul lunii noiembrie. Campion în exerciţiu este britanicul Lewis Hamilton de la Mercedes.