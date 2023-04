Recunoștință României. Nicu Popescu i-a mulțumit lui Bogdan Aurescu pentru sprijinul privind sancționarea oligarhilor pro-ruși

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, i-a mulţumit omologului român, Bogdan Aurescu, pentru sprijinul României şi al său personal în adoptarea de sancţiuni ale Uniunii Europene cu privire la persoanele sau entitățile care încearcă să destabilizeze regimul de la Chișinău.



"Mulţumesc dragă Bogdan pentru tot suportul României şi al tău personal pentru propunurea şi adoptarea acestor decizii importante pentru Republica Moldova! Mai mult ca niciodată România arată că este susţinătorul principal al aderării noastre la UE", a scris Nicu Popescu, într-un mesaj pe Twitter.

Bogdan Aurescu a salutat accentul pe care l-a pus Consiliul Afaceri Externe asupra Republicii Moldova şi acordul politic de a avea un set de sacţiuni ale Uniunii Europene cu privire la acţiunile destabilizatoare care au loc în Moldova, scrie digi24.ro.

"Am salutat accentul puternic pe care l-a pus Consiliul Afaceri Externe pe Republica Moldova şi acordul politic privind crearea unui regim de sancţiuni al UE privind acţiunile destabilizatoare în Republica Moldova, pe care am propus-o în numele României în februarie, propunere pentru care am depus multe eforturi, o decizie care a fost luată într-un timp record", a scris Bogdan Aurescu, luni, pe Twitter.

Înaintea participării la Consiliul Afaceri Externe (CAE) a miniştrilor de externe din ţările membre ale UE, Bogdan Aurescu a vorbit despre mai multe decizii importante care vor fi luate la reuniune. Una dintre ele se referă la sancțiuni împotriva oligarhilor, care destabilizează situația în Republica Moldova. De altfel, Chișinăul și Bucureștiul lucrează deja la crearea unei prime liste de persoane care ar cădea sub incidența restricțiilor.