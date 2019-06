Rectorii universităților din țară își doresc ca reforma salarizării implementată de Guvernul Filip să fie continuată

Rectorii şi-ar dori ca reforma salarizării implementată de Guvernul Filip să fie continuată, deoarece a permis ca profesia de pedagog să devină mai atractivă. Doleanţele au fost expuse după prima întâlnire a rectorilor cu noul ministru al Educaţiei, Liliana Nicolaescu-Onofrei, pe platforma Comisiei cultură a Parlamentului. La această întrunire au participat managerii mai multor instituţii de învăţământ superior şi cel tehnic profesional.



Aceştia spun că noua lege a salarizării, care a intrat în vigoare în 1 decembrie 2018, a permis, în primul rând, majorarea lefurilor tinerilor specialişti.



"Tinerii specialişti care beneficiau de salariile mai mici anterior, cu noul sistem de salarizare au resimţit o îmbunătăţire, o creştere a acestor salarii", a spus Tatiana Caraman, directorul Şcolii Profesionale nr.9.



Şi rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, Grigore Belostecinic, salută reforma salarizării, dar aşteaptă şi implementarea celorlalte decizii care vor permite ca în instituţiile de învăţământ superior să ajungă toţi banii prevăzuţi de lege.



"Noua lege privind salarizarea a făcut o schimbare, să zicem, declarativ, spre bine. De multă vreme se merita să întreprindem măsuri ca salariile în învăţământul superior să fie mai mari. S-a făcut majorări de salarii din 1 decembrie 2018 foarte semnificative, unele ajung la 40 la sută. Deocamdată nu am primit niciun leu finanţare în plus pentru majorările de salarii", a declarat Grigore Belostecinic, rectorul ASEM.



"Toate lucrurile bugetare sunt în regulă. Legea salarizării a fost aprobată după ce a fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2019 şi o rectificare de buget pentru care erau preconizați bani, inclusiv pentru aceste majorări de salariu, sunt în bugetul de stat", a menționat Monica Babuc, deputat PDM.



Şi alţi conducători de instituţii susţin că legea salarizarii a fost implementată cu succes.



"Noi am primit ceea ce era necesar de la stat, a fost unica reţinere ceea ce ţine pentru Ştiinţă, dar acum toţi banii aceştia au fost compensaţi", a spus Ion Ababii, rector al Universităţii de Stat de Medicină.



Declaraţiile managerilor instituţiilor de învăţământ vin să le contrazică încă o dată pe cele făcute anterior de liderul PAS, Maia Sandu, care spunea că în buget nu sunt suficienţi bani pentru salariile profesorilor. Drept răspuns, ministrul Educaţiei de atunci Monica Babuc a dat asigurări că toate cadrele didactice îşi vor ridica lefurile majorate la timp.

Angajaţii din sectorul bugetar beneficiază, de la începutul acestui an, de salarii mai mari, în unele cazuri chiar şi cu peste 100 de procente. Asta după ce, în 1 decembrie 2018, a intrat în vigoare reforma salarială implementată la iniţiativa preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc.