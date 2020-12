Record de temperatură pozitivă în ziua de Crăciun în provincia Quebec

Metropola Montreal din provincia canadiană Quebec a doborât recordul absolut de temperatură pentru data de 25 decembrie, cu 13,6 grade Celsius, în timp ce mercurul din termometre a depăşit valoarea de 16 grade Celsius în sudul regiunii, relatează AFP."Recordul anterior era de 11,7 grade, din 1964; am atins 13,6 în Montreal în această dimineaţă, la ora 8:00", a declarat vineri meteorologul Dominic Martel pentru AFP. Este vorba despre un record absolut pentru 25 decembrie, de la înregistrarea datelor meteorologice, în urmă cu "aproximativ 150 de ani", a spus el.Sudul Quebec, la graniţa cu Statele Unite, a cunoscut temperaturi şi mai ridicate, precum 16,4 grade Celsius în Frelighsburg. Însă, datele meteorologice din această regiune au început să fie înregistrate în urmă cu doar aproximativ cincisprezece ani, aşadar "un record pentru această staţie nu are o mare valoare ştiinţifică", a notat Martel.Anul acesta este al treilea "Crăciun verde" - fără zăpadă - consecutiv, în regiunea Montreal.Această temperatură record se explică printr-un "flux tropical, de aer cald şi umed, care s-a deplasat pe toată coasta de est din Florida şi a ajuns la noi", a explicat Dominic Martel. Este un "sistem costier neobişnuit", a adăugat specialistul.Metropola Quebec, obişnuită cu ierni aspre şi înzăpezite, a depăşit recordul de temperatură negativă pentru o zi de Crăciun în 1980, când au fost înregistrate minus 32,4 grade Celsius.În timp ce sudul Quebec şi provincia vecină New Brunswick au doborât recorduri de căldură vineri, restul Canadei a cunoscut un "Crăciun alb", cu temperaturi cuprinse între minus 1 grad Celsius în Toronto (centru) şi minus 25 de grade Celsius în Whitehorse, în teritoriul Yukon (nord-vest).