Record de temperatură în SUA. Câte grade au fost înregistrate în această toamnă

scrie agerpres.ro. La Washington au fost înregistrate 36 de grade Celsius miercuri, la sfârşitul după-amiezii, potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie (National Weather Service - NWS), o valoare care a depăşit precedentul record de temperatură pentru această lună înregistrat în capitala americană - 35,5 grade Celsius, pe 5 octombrie 1941.Mercurul a urcat în termometre până la valori care au depăşit constant pragul de 32 de grade Celsius în sudul ţării, potrivit NWS - în Montgomery (Alabama) s-au înregistrat 36,6 grade Celsius, în Little Rock (Arkansas) 34,4 grade Celsius, iar în Atlanta 35 de grade Celsius.Temperaturile monitorizate în Central Park din New York au ajuns până la 33,3 grade Celsius, cu doar 1 grad Celsius sub recordul absolut de temperatură pentru luna octombrie înregistrat în metropola americană (34,3 grade Celsius, în octombrie 1941).Temperaturile în anumite zone ar putea fi cu 10 grade C mai ridicate decât valorile obişnuite, au avertizat specialiştii de la NWS, potrivit cărora un sfert din teritoriul american va înregistra temperaturi de peste 32,2 grade Celsius.A fost atât de cald în această săptămână în Statele Unite, încât mai multe şcoli fără aer condiţionat din state precum Ohio şi Maryland şi-au trimis elevii acasă mai devreme sau şi-au suspendat complet cursurile.În Tipp City, un oraş din statul Ohio, profesorii au oferit îngheţată elevilor şi au organizat anumite ore de curs în spaţii umbrite aflate în aer liber, a raportat WDTN, un post afiliat NBC.Mai multe recorduri au fost stabilite sau egalate marţi în peste 10 oraşe americane, inclusiv în Cleveland (Ohio), New Orleans (Louisiana) şi Syracuse (New York), a raportat Weather Channel.Atlanta ar putea să îşi doboare recordul absolut de temperatură pentru luna octombrie (35 grade Celsius) în cursul zilei de joi, a precizat acelaşi post TV.O ameliorare a vremii este aşteptată în weekend, când meteorologii prevăd pătrunderea unor fronturi de aer rece, contribuind la scăderea temperaturilor. Anumite regiuni din nord-estul american ar putea să se confrunte cu primul îngheţ din acest sezon.Statele Unite au avut parte deja de un episod de vreme extremă - dar în celălalt sens - în această săptămână, când nordul statului Montana a fost acoperit cu un strat record de zăpadă - 1,2 metri - în oraşul Browning.