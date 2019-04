RECORD DE ÎNCASĂRI pentru lungmetrajul Avengers. Câte milioane de dolari a adunat în prima zi după lansare

Mult aşteptatul lungmetraj "Avengers: Endgame" a stabilit mai multe recorduri încă de la lansare. Filmul a înregistrat cel mai bun debut din istoria box-office-ului nord-american cu încasări de peste 156 de milioane de dolari în prima zi.

Pelicula este prima care a depăşit bariera de un miliard de dolari la nivel mondial în primul weekend de la lansare. Mai exact, un miliard 200 de milioane de dolari.



Filmul "Avengers: Endgame" îi are în rolurile principale pe eroii legendari Iron Man, Hulk şi Thor. Pelicula abundă de lupte spectaculoase, replici pline de umor şi de scene emoţionante. "Avengers: Endgame" a fost unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului, pentru ca este ultimul capitol din universul Marvel, saga de 22 de filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile.



Pe locul doi în box office este filmul "Captain Marvel". Pelicula o are în rolul principal pe Brie Larson, actriţă care în 2016 a obţinut premiul Oscar pentru interpretarea din ''Room''. Lungmetrajul a avut încasări de peste 8 milioane de dolari în prima zi de la lansare.



După ce a stat o săptămână pe primul loc în box-office, filmul de groază The Curse of La Llorona a ajuns pe poziţia a treia. Pelicula a obţinut încasări de 7,5 milioane de dolari.



Filmul "Breakthrough", adaptare a unui roman cu temă creştină, a coborât o poziţie şi se află pe locul al patrulea în box-office-ul nord-american. Pelicula, care promovează credinţa şi puterea rugăciunii, a obţinut încasări de 6,3 milioane de dolari în Statele Unite.



Top cinci a fost completat de filmul "Shazam". Pelicula despre un adolescent care se poate transforma în supererou a strâns 5,5 milioane de dolari.