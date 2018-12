RECORD DE AUDIENȚĂ pentru emisiunea Vorbește Moldova. Câți oameni au urmărit POVESTEA MAMEI care și-a uitat bebelușul de un an AFARĂ ÎN GER

Femeia din satul Soltănești, raionul Nisporeni, care acum două săptămâni și-a uitat copilul de numai un an și patru luni în frig, spune că nu-și amintește nimic din cele întâmplate în acea seară. Acum ea este cercetată penal pentru că şi-a lăsat în pericol micuţul care a murit şi riscă până la patru ani de închisoare. Potrivit avocaţilor, femeia ar putea scăpa de pedeapsă, dacă soţul, parte vătămată în dosar, o va ierta. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul emisiunii "Vorbește Moldova" de la Prime.

Potrivit femeii, în noaptea tragedia, ea a chefuit la sora ei și a rămas să doarmă cu micuţul acolo. În jurul orei 4:00, femeia a constatat că băieţelul nu este lângă ea. A trezit-o pe sora ei, după care au început să-l caute în mahala.





"Am ieșit cu dânsa și i-am zis deschide la poartă să mergem prin drum, că noi când am trecut, am sărit peste gard și ne-am dus la vecini. Câțiva metri am mers și cum luminam cu telefonul, că era întuneric, s-au văzut piciorușele și ea repede l-a luat în brațe și eu așa de speriată am fost că am fugit direct acasă", a spus Raisa Stanciu, sora femeii.



"– Eu nu-mi imaginez că s-a întâmplat așa ceva cu mine. Eu nu-mi amintesc nimic. Până la momentul ce a spus sora că eu m-am culcat, până atunci nu-mi amintesc nimic până dimineața când l-am găsit pe el.

– Tu nu ții minte nici când te-ai culcat, când te-ai sculat, că s-a dus el singur?

– Nu. Țin minte doar momentul când la sora am bătut în ușă și am trezit-o pe ea.

– Ce te-a trezit?

– Nu știu. Țin minte doar momentul când în ușă băteam", a zis Olesea Starșii, mama copilului.



Ea a mai spus că, cel mai probabil, a ieșit noaptea din casă cu copilul.



"Mie îmi pare că eu am căzut cu el, pentru că am dureri de cap. Îmi pare că am căzut cu el. Poate cunoștința mi-am pierdut și eu nu mi-am dat seama că sunt cu copilul, m-am sculat și am plecat acasă", a declarat Olesea Starșii, mama copilului.

Soțul acesteia a spus că o va ierta.



"Eu sunt gata să o iert. Am pierdut un copil, dar eu nu vreau să pierd și soția", a spus Gheorghe Condrea, tatăl copilului.



În acest caz, potrivit avocaților, femeia ar putea să scape de răspundere penală.



"În cazul în care partea vătămată este tatăl copilului, ar putea înainta o cerere prin care să solicite încetarea cauzei penale pe motiv că s-a împăcat cu făptașa, ceea ce ar însemna că ar elibera-o de pedeapsă pe mama care practic a provocat decesul acestui copil", a menționat Violina Munteanu, avocat.

Femeia, care mai are un copil de 10 ani, spune că nu-și va ierta niciodată cele întâmplate.



"Chiar dacă am să fiu în libertate, eu asta n-am să pot ierta sufletul meu ce am făcut", a spus Olesea Starșii, mama copilului.