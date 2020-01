RECORD! Aproximativ 100 de mii de oameni au vizitat Târgul de Crăciun din Orhei (FOTO)

Orheiul a mai doborât un record. În două săptămâni de la inaugurarea "Târgului de Crăciun", oraşul a fost vizitat de aproximativ 100 de mii de oameni. Cifrele au fost anunţate de autorităţile municipale din Orhei.



Marea atracţie a târgului din acest an rămâne circul italian "Bonaccinni". Spectacolele cu jongleri, clovni şi acrobați au loc de două ori pe zi.



„E foarte frumos și impresionant. Suntem foarte mulțumiți și de circ și de toate atracțiile care sunt aici”.



„Mi-a plăcut cel mai mult clovnul care a bătut din tobe și a râs. A fost foarte interesant. Mi-a plăcut circul foarte mult și a fost foarte distractiv”.



„Prima dată am fost la circ și tare mi-o plăcut și doresc ca să vină toți să vadă. Nici nu avem cuvinte. E așa o bucurie și frumusețe nemaipomenită”.



„La circ am venit pentru prima dată cu copilul și la OrheiLand tot pentru prima dată. E foarte frumos”.



Şi "Căsuţa lui Moş Crăciun" se bucură de o popularitate mare. Aici, micii vizitatori primesc cadouri în schimbul unui cântec sau a unei poezii recitate.



„Mi-a plăcut mult Moșul și Crăciunițele”.



„Ca mamă pot să spun că este o atmosferă magică într-adevăr și după câte observ sunt foarte mulți copii care pentru prima dată merg la așa târg”.



De asemenea, organizatorii au amenjat ateliere de creație și o cameră pentru copii, unde oaspeții se pot încălzi și urmări filme de animație.



„Orice mămică este fericită, că poate să îl lase aici și plece pe 5 sau 10 minute unde are nevoie. Numai în Europa, la noi nu am văzut nicăieri, din păcate. E foarte frumos, bravo lor, celor care a organizat”.



O altă atracție este Roller Coaster-ul și e destinată mai ales amatorilor de senzații tari. Acesta are o lungime de 350 de metri, o lățime de 17 metri și înălțimea unui bloc cu patru etaje, spun autorităţile din Orhei.



„Atmosfera este foarte magică. Este o feerie anume pentru că atâția copii care se bucură de magia sărbătorilor de iarnă încă nu au fost. Sunt de foarte mulți ani în Orhei, dar pentru prima dată văd atâta veselie în jur”.



„În Orhei magia sărbătorilor de iarnă continuă. De vreo doi ani la inițiativa lui Ilan Șor a fost creat acest parc de distracții. Avem sezonul și de vară și de iarnă. Aici este totul gratuit fiindcă fiecare copil își merită să aibă o copilărie cât mai frumoasă”, a spus primarul orașului Orhei, Pavel Verejan.



Târgul de Crăciun va fi deschis până în luna februarie.

