Record absolut de temperatură. Vremea neobișnuit de caldă i-a scos din case pe locuitorii Capitalei

Record absolut de temperatură. Astăzi a fost cea mai caldă zi de februarie, de când se fac măsurări meteorologice. Termometrele au indicat la amiază 15 grade cu plus. Potrivit specialiștilor, în această perioadă temperatura medie depășește cu aproximativ 10 grade valorile normale.



Meteorologii susțin însă că în următoarele zile vremea se va răci simțitor și este posibil să avem parte şi de ninsori slabe.



"Pentru această perioadă, temperaturile sunt anormal de calde. Așa vreme caldă va mai dura aproximativ două zile. Mâine va fi mai frig, până la +10 grade. În noaptea de 4 februarie spre 5 va ploua, iar apoi se va forma lapoviță și ninsori slabe", a spus meteorologul, Alexandru Putină.



Vremea neobișnuit de caldă i-a scos din case pe locuitorii Capitalei. Unii au profitat de timpul frumos și au iești la plimbare, iar alții, la pescuit.



"Astăzi este perfect afară, nici un câştig, nici un peşte, în general, nimic. În schimb, am o dispoziţie bună, soare frumos afară, este bine. Nu pare că suntem în mijloc de iarnă, în ultima lună din acest sezon, dacă sincer".



"Timpul este foarte frumos, avem soare mult astăzi şi de aceea am ieşit la plimbare, în această lună avem impresia că suntem în primăvară, dacă sincer. "



"Afară este minunat, de parcă este primăvară, foarte plăcut este să te plimbi".



Alții nu s-au limitat doar la plimbare și au decis să încingă grătarele.



"Ce-i drept, nu ne-am gândit ca în februarie să fie atât de cald, dar dacă e cald, de ce să pierdem timpul drag și frumos? Ieșim oleacă la natură, aer curat. Reporter: Și ce faceți voi aici?-Oleacă de carne".



"Afară e foarte frumos și bine și ne-am gândit să nu pierdem momentul și am ieșit cu prietenii".

Precedentul record de temperatură pentru februarie a fost înregistrat în 2008, când termometrele au indicat +13 grade Celsius.