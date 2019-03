Recomandările specialiştilor pentru alegerea unei huse PERFECTE pentru smartphomne-ul tău

Achiziția unui smartphone este de fiecare dată un motiv de bucurie, însă trebuie să fie însoțită și de puțină responsabilitate.

Telefonul este inteligent,îndeplinește funcții care mai de care mai complexe, dar necesită și protecție pentru a "scăpa cu viață" în cazul șocurilor, loviturilor sau în contact cu lichide, transmite playtech.ro.

Intră astfel în ecuație nevoia de a achiziționa și o husă, dar cum trebuie aceasta aleasă în condițiile în care piața oferă atât de multe opțiuni?

1. Compatibilitate

Acest prim aspect este deosebit de important atunci când se alege o husă pentru smartphone.

Indiferent dacă vorbim de huse telefoane Samsung, de cele pentru iPhone sau oricare alte mărci, este absolut necesar să existe 100% compatibilitate între husă și modelul telefonului deținut.

Există, de asemenea, și versiuni universale. Practic, este vorba de huse tip toc / pounch / plic în majoritatea cazurilor, pentru alegerea cărora posesorii de smartphone-uri trebuie să țină cont doar de dimensiunile telefonului. Acestea sunt însă mai mult o soluție temporară de protecție, mult mai utile dovedindu-se acele huse care au fost specific realizate pentru un anumit model de smartphone.

2. Materiale

O importanță deosebită trebuie acordată și materialelor din care este realizată husa. Opțiunile sunt foarte variate și în acest caz, fiecare venind cu o serie de avantaje și caracteristici specifice.

O husă din piele este definiția eleganței, subliniind stilul distins al purtătorului. De asemenea eleganța poate fi reflectată și de o husă realizată din material textil.

Husele din plastic sau realizate din termoplastic / TPU, oferă un plus de protecție și de regulă trebuie însoțite și de folii. Este bine de notat faptul că cele din TPU au marginile ieșite în relief, oferind rezistență sporită la șocuri ușoare, astfel ecranul teleofnului rămâne intact în cele mai multe cazuri. De altfel, acestea permit variante multiple de personalizare, fiind de un real ajutor pentru cei care vor să își evidențieze smartphone-ul printr-o husă colorată, cu imprimeuri deosebite.

Ca alternative există de asemenea și husele metalice, subțiri dar și rezistente, care se pliază perfect pe dispozitivul mobil, fiind ca o a doua carcasă.

Oricare ar fi obiectivul – de a oferi telefonului un plus de eleganță, de a-l alinia stilului proprietarului sau de a-l feri de consecințele nedorite ale eventualelor șocuri mecanice, există soluții disponibile pentru orice situație.

3. Funcționalitate

Rolul de bază al unei huse este de a oferi protecție telefonului în fața factorilor de risc uzuali: lovituri, zgârieturi, praf, contact cu lichide etc. Dacă husa aleasă are un plus de funcționalitate, cu atât mai bine. Acesta poate fi de asemenea un criteriu relevant în procesul de selecție al unei huse. Spre exemplu există huse care oferă o bună aderență telefonului, minimizând riscul ca acesta să alunece de pe o suprafață înclinată; în alte cazuri husa poate include compartimente suplimentare în care pot fi ținute carduri, bani sau diverse documente.

Putem să reamintim diferite tipologii precum husa cărticică (Book Cover), portret (Flip Cover), spate (Back Cover), smart (View Cover), led (Led Cover), sau tipologia de huse care acoperă întreg telefonul (Full Cover) – pentru fiecare preferință se găsește și produsul potrivit.

4. Aspect

Design-ul husei alese prezintă de asemenea o importanță deosebită în procesul de selecție. Vestea bună este că și din acest punct de vedere există varietate diverse și opțiuni pentru oricine. Ceva mai simple sau dimpotrivă încărcate cu numeroase detalii, viu colorate sau în tonuri de culori pastelate, husele pot fi achiziționate ținând cont de designul lor.

5. Preț

Cât de mult contează prețul? Probabil această întrebare și-o adresează orice persoană interesată de achiziția unei huse. O regulă de bază se păstrează și aici: prețul este mai puțin relevant față de criteriile menționate anterior. Contează mai mult compatibilitatea, funcționalitatea și chiar și design-ul husei.

Cum ieftin și bun nu prea există, în același timp un preț ridicat nefiind neapărat un etalon pentru calitatea unui produs, atunci când se achiziționează o husă trebuie urmărit de fiecare dată un raport preț-calitate optim.

Cu aceste repere în minte, alegerea unei huse potrivite nu mai reprezintă o provocare. Cei interesați pot regăsi o gamă variată de huse pentru smartphone în cadrul magazinului online menționat, soluțiile ideale de protecție, care pot în același timp să confere smartphone-ului un aspect deosebit.