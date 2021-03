Recomandările Maiei Sandu, după şedinţa CSS, au stârnit un val de reacţii şi critici: Soluţia este vaccinul, nu lockdown-ul

Recomandările preşedintelui Maia Sandu, după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, au stârnit un val de reacţii şi critici. Majoritatea liderilor politici şi reprezentanţilor fracţiunilor parlamentare spun că nu susţin instituirea stării de urgenţă pentru două săptămâni, aşa cum cere șeful statului Guvernului să procedeze. Deputaţii aşteaptă să vadă soluţiile premierului interimar, Aureliu Ciocoi.Preşedintele fracţiunii Platforma DA, Alexandru Slusari, nu vede cum ar putea compensa statul pierderile provocate de un nou lockdown. Asta în condiţiile în care, potrivit lui Slusari, la ultima şedinţă a Biroului permanent, prim-ministrul a declarat că două săptămâni de stare de urgenţă ar însemna pierderi de şase miliarde de lei la bugetul de stat."Cum este posibil de gestionat situaţia în condiţiile unui Guvern interimar, slab şi răsuflat? Pentru a compensa anumite plăţi este nevoie de compensarea bugetului, vorbim de câteva miliarde, bugetul va fi recroit. Eu nu înţeleg cum se poate întâmpla acest lucru, Guvernul interimar nu are dreptul să rectifice un buget şi să vine cu iniţiative legislative."Deputaţii fracţiunilor ŞOR şi ai Platformei Parlamentare Pentru Moldova aşteaptă planul de acţiuni al Guvernului."Aşa cum am declarat şi noi, dar şi liderul nostru Ilan Şor, noi avem nevoie de vaccinare calitativă. Noi aşteptăm să vedem acest plan, aceste propuneri, după care vom avea o şedinţă cu fracţiunea şi vom anunţa societăţii poziţia noastră."Preşedintele grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Andrian Candu, crede că autorităţile trebuie să vină cu soluţii."Aşa o propunere trebuie să vină din partea experţilor şi nu a politicului. Trebuie să fie o analiză bine pusă la punct din punct de vedere al consecinţelor. Oboseala oamenilor, economia şi ce oferim noi în schimb. Poate găsim soluţii parţiale, stare de urgenţă în anumite domenii, fluidizare transport public."Liderul PSRM, Igor Dodon, i-a cerut Maiei Sandu să desemneze cât mai urgent un candidat la funcţia de premier care va fi susţinut de o majoritatea parlamentară şi care să scoată ţara din criza pandemică. "Am avut o discuție cu conducerea Parlamentului și suntem unanimi în opinia că un lockdown total, cum cere Maia Sandu, este periculos social și reprezintă o iresponsabilitate față de cetățeni și mediul economic", scris Dodon.Iar preşedintele PDM, Pavel Filip, cere ca şcolile să rămână închise şi spune că instituirea unui lockdown este singura soluţie pentru a nu intra într-un colaps sanitar."Am auzit multe calcule, dar nu am auzit care ar fi costurile dacă nu vom impune un lockdown, cine poate evalua viaţa unui om, toţi aceşti oameni care deja au decedat, puteau să mai muncească mulţi ani şi sunt calcule care arată cât are de pierdut statul pentru că avem atâţia oameni care mor."Preşedintele fracţiunii PAS, Igor Grosu, nu ne-a răspuns la mesaje şi la apeluri pentru a ne oferi o reacţie. Ieri însă, după şedinţa CSS, a scris pe Facebook că în timpuri grele e nevoie de decizii curajoase.Am încercat să obţinem o reacţie de la Guvern însă nici reprezentanţii serviciului de presă, nici premierul interimar, Aureliu Ciocoi, nu ne-au răspuns la telefon.Fostul premier Ion Chicu a avut o reacţie dură pe canalul său de Telegram. El a scris că politicienii trebuie să-și asume responsabilități şi să se gândească la oameni, nu la rating. Chicu a criticat atitudinea şefului statului, care a preferat să facă recomandări, în loc să instituie starea de urgenţă, aşa cum îi permite legea.Am încercat şi astăzi să obţinem o reacţie de la Preşedinţie. Consiliera pe comunicare a Maiei Sandu, Sorina Ştefârţă, ne-a spus că nu comentează declaraţiile politice şi că va reveni luni cu un răspuns concret.