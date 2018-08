RECOLTĂ MAI BOGATĂ ÎN ACEST AN. Întreprinderile vor culege 700 mii tone de struguri

Strugurii s-au copt anul acesta foarte devreme. Aşa că este pentru prima dată în ultimii 40 de ani când viticultorii încep culesul roadei în această perioadă. Agricultorii spun că situația i-a luat prin surprindere, în schimb, se vor bucura că vor avea o recoltă bogată.



"Avem o construcţie foarte frumoasă a strugurelui. Are doi umeraşi, o coacere uiformă"



Victor Efros gestionează 200 de hectare de viţă de vie, iar majoritatea se află în satul Roşcani, raionul Străşeni. Agricultorul spune că a depus un mare efort pentru a ajunge la o recoltă atât de bună.



"Ar putea să apară unele probleme legate de protecţie deoarece am cules mai devreme strugurii, dar foliarul încă există şi noi trebuie să protejăm frunza ca ea să-şi facă meseria până la urmă, ca să se maturizeze toată creşterea", a spus Victor Efros, agricultor.



Viticultorul planifică să termine de cules strugurii zilelele viitoare.



"În acest an, fermierul va strânge de pe un hectar în jur de 10-11 tone de struguri cu aproape 7% mai mult decât de obicei. Anual. întreprinderea procesează în jur de 4mii de tone de fructe."



Aproape șapte sute de mii de tone de struguri vor fi recoltați de pe podgorii, iar jumătate sunt destinați procesării. Conducerea Oficiului Viei şi Vinului susține că datorită recoltei bogate, țara noastră va putea creşte exporturile de vin.



Tot sectorul acesta a generat o cifră de afaceri de 2, 34 de miliarde de lei. este în creştere cu 5,5 procente. Cea mai mare creştere în valoare este România. Cei mai mulţi bani câştigăm în România, pe al doilea loc e Polonia, urmată de Cehia şi China şi Rusa.



Agricultorii noştri vând cantităţi mari de struguri în Belarus, Cehia, China şi România.