Recolta de mere din acest an va fi mai mare. Fructele urmează să ajungă pe piața externă

„Aceasta este prima recoltă de mere din această livadă plantată anul trecut, sunt mândru de efortul care a fost depus anul acesta.”, spune ADRIAN CAVCALIUC.Agricultorul Adrian Cavcaliuc are o livadă de 20 de hectare în satul Vadul - Raşcov din Şoldăneşti. Bărbatul spune că recolta este bună.''Primul an de roadă a livezii şi ne arată deja potenţialul ei cu culoarea mărului. Suntem mulţumiţi, este un măr destul de frumos cu un roşu intens, bun, ceea ce am vrut să obţinem.'', a declarat producătorul ADRIAN CAVCALIUC.Bărbatul se aşteaptă să culeagă 10 tone de mere de pe un hectar. Majoritatea fructelor vor ajunge pe piaţa externă.''Deja sunt cumpărători care solicită anume ei să procure acest măr. Vor fi exportate pe piaţa CSI, una din pieţele tradiţionale ale Moldovei, piaţa României, care solicită ofertă de mere. Totul va dicta piaţa.'', a mai spus ADRIAN CAVCALIUC.Anual, ţara noastră produce 500 de mii de tone de mere.