Recolta de fructe, ÎN PERICOL! Mai mulţi copaci în floare sunt afectaţi de ploi

Recolta de cireșe, caise, piersici și prune din acest an va fi de două ori mai mică. Cel puțin acestea sunt prognozele specialiștilor din nordul țării. De vină ar fi ploile care au oprit procesul de polenizare.



Spre exemplu, în cazul unor condiții meteorologice prielnice, dintr-o livadă din Sadovoe cu suprafața de 24 hectare sunt culese 240 de tone de cireșe, prune și persici. În acest an, pomicultorii se așteaptă la numai 120 de tone.



"Vor fi pierderi foarte mari. Sunt primele produse din sezon pe care le scoatem la vânzare, ne aduc primul venit. Acest factor va influența negativ asupra activității noastre", a declarat Vasilii Cojoc, agronom.



Pomii fructiferi au fost afectaţi şi de îngheţurile de zilele trecute.



"Mugurii sunt mai rezistenți la temperaturile scăzute, până la -3 grade. Florile sunt mai puțin rezistente, până la -1 grad", a spus Vasilii Cojoc, agronom.



Pentru mulți dintre locuitorii satului Sadovoe, creșterea fructelor și legumelor este singura sursă de venit.



"Dacă nu vor fi înghețuri, cred că va fi roadă. Totuşi, recolta va scădea, pentru că albinele nu zboară acum. E frig. Este venitul nostru. Am caişi, cireşi meri și gutui."



"Fiecare vrea să câștige un ban. Avem cireşele, apoi caisele, merele."



Potrivit meteorologilor, vremea se va încălzi treptat spre sfârşitul săptămânii viitoare.