Recolta de coacăză din acest an este mai mică din cauza vremii reci din primăvară şi a dăunătorilor. Agricultorii din raionul Teleneşti au început să culeagă pomuşoarele şi spun că un kilogram costă în jur de 50 de lei.

Valerian Malai are o plantaţie de coacăză deja de aproape 25 de ani. Potrivit lui, cele mai bune pomuşoare sunt cele culese primele, pentru că sunt mai bogate în vitamina C.



" Porumbul poate să vă dea un venit de 25, 30 de mii de lei dacă scoţi cheltuielile de efectuare a lucrărilor agricole, îţi dă numai 10, 15 mii de lei, dar pomuşoarele poate să-ţi dea până la 500 de mii de lei hectarul. Asta e o deosebire foarte mare", a spus VALERIAN MALAI, crescător de pomuşoare.



În acest sezon, dăunătorii le-au dat mari bătăi de cap agricultorilor. Valerian Malai a instalat în jur de 300 de capcane speciale pentru a scăpa de gândaci.



" În faţa mea este o capcană cu feromoni. De ce capcana asta se numeşte feromoni, pentru că ea are un pacheţel care are un miros specific care atrage gândacul. Şi el vine la mirosul ăsta şi pătrunde la culoarea asta şi el se duce. Cade şi se îneacă în apă", a spus VALERIAN MALAI, crescător de pomuşoare.



La strânsul primei recolte, agricultorul a fost ajutat de opt muncitori.



" Cam greu de strâns, pentru că când e coaptă o culegi toată laolaltă. Dar acuma trebuie să alegi care e coaptă, care nu o mai laşi. La o tufă strângem cam trei minute" .



" Mai facem întreruperi, mai bem apă rece la umbră ne odihnim şi iar."



Creşterea pomuşoarelor nu este o muncă deloc uşoară. Este nevoie de investiţii în irigaţie şi de îngrijire specială.



"Baciferele se cresc numai cu irigare, fie cu dispersare, fie prin picurare diferite feluri, dar sursa de apă este obligatorie. Evident că se investeşte în soiuri. Soiul hotărăşte foarte mult în viitorul profit. De la momentul plantării, pân la momentul vânzării", a spus ANETA GANENCO, preşedinta Asociaţiei Obşteşti " Pomuşoarele Moldovei".



Specialiştii estimează că, în acest sezon, preţul pentru un kilogram de coacăză ar putea scădea până la cel puţin 30 de lei.