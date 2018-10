Recolta de cartofi din acest an, de două ori mai mare față de 2017: Putem să ne descurcăm fără importuri

Avem mai mulţi cartofi şi mai buni. Recolta din acest an este de două ori mai mare față de 2017. Am adunat atât de multe legume, încât putem să ne descurcăm fără importuri, susţine ministerul Agriculturii.

Sergiu Purcăreanu din satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă, se laudă că a obţinut o recoltă generoasă de pe plantaţia lui de 20 de hectare: "Undeva la 30-35 de tone la hectar. Calitatea a fost bunişoară. Adică nu am avut mulţi cartofi, aşa ca să zicem să-l aruncăm, să fie stricat. Calitatea a fost bunişoară".



Deşi sunt un pic mai scumpi ca cei din import, cartofii moldoveneşti sunt mai buni, susţine agricultorul.



"Cartoful autohton din Moldova. Se primeşte o formă mai netedă şi mai frumos la culoare. Cartoful importat din Belarus. Vedeţi e murdar, şi mai are se primeşte nişte boli, dacă îl spălăm se observă nişte punctişoare", a menţionat Sergiu Purcăreanu, agricultor.



În total, în acest an au fost adunate 360 de mii de tone de cartofi, faţă de 197 de mii cât s-au recoltat în 2017. Preţul rămâne însă neschimbat.



"Trebuie să ţinem cont de preţuri de cost, de investiţii a fermierului. Şi dacă am zis că investiţia fermierului se variază între 4- 4,5 lei, adică el mai mic decât acest preţ, nu poate fi", a precizat Vasile Şarban, şeful Direcției politici de producție a Ministerului Agriculturii.



În pieţele din Capitală, un kilogram de cartofi costă între cinci şi opt lei.



Anual, moldovenii consumă aproape 310 mii de tone de cartofi. De la începutul anului și până acum, au fost importate 31 de mii de tone, în mare parte din România, Ucraina şi Belarus.