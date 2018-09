RECOLTĂ BOGATĂ de prune. Agricultorii nu ştiu unde să-şi vândă fructele

Semne bune are anul acesta pentru producţia de prune. Agricultorii au strâns din livezile din ţară cu 15 mii de tone mai multe fructe decât în sezonul trecut, în creştere cu 15 la sută. Chiar dacă ar părea că este un motiv de bucurie, producătorii spun că preţul pentru prune este unul destul de mic, iar cererea lasă de dorit.

Gheorghe Ţurcanu deţine 17 hectare de livezi de pruni. Fermierul a cules în jur de 300 de tone de fructe, din care au ieşit 75 de tone de prune uscate. El susţine că preţul lor în acest an este de două ori mai mic.



"Anul acesta pruna la starea prospată la frigidere s-a vândut cu 3 şi 3,50, anul trecut între 7 - 7.50", a spus Gheorghe Ţurcanu, agricultor.



Fermierul speră să exporte prunele în România sau Ucraina: "Este multă marfă şi nu ştiu cum să o vindem. Poate o vindem toată, poate să rămână pe alt an. A fost că am păstrat şi pentru alt an. Dacă sunt condiţii bune, ea sa păstrează".

Nici Eugen Lozovanu din satul Lozova raionul Străşeni nu se grăbeşte să se despartă de roadă şi aşteaptă când preţurile vor mai creşte. El a cules anul acesta 50 de tone de prune.



Potrivit datelor preliminare, oferite de Ministerul Agriculturii, recolta totală de prune din acest an ajunge la 115 mii de tone.