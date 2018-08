RECOLTĂ BOGATĂ DE PRUNE. Agricultorii nu ştiu unde să-şi vândă fructele

foto: publika.md

Recolta de prune din acest an este atât de bogată, încât agricultorii nici nu mai ştiu unde să vândă fructele. Producătorii din satul Văratic, raionul Râșcani, de exemplu, se tem să rămână în pierdere. Potrivit lor, o soluţie ar fi uscarea fructelor, însă nici procesatorii nu pot prelucra o cantitate prea mare.



Eugeniu Menșenin are un hectar de prune. În acest an, agricultorul a cules în jur de 10 tone. Acum el vinde realizatorilor la un preţ de un leu și 80 de bani kilogramul.



"Cheltuielile care se fac într-un an la un hectar nu se răscumpără înapoi. Proprietarii mici și mijlocii ne ducem de râpă cu prețul cu care se vinde în ziua de azi producția", a spus Eugeniu Menșenin, agricultor.



Şi copacii de pe cele două hectare ale lui Valentin Țaruș sunt doldora de roadă. Agricultorul spune că până acum îşi exporta producţia în Rusia, însă anul acesta nu le poate vinde.



"Sunt care le cumpără la uscat, dar și cei care le cumpără la uscat cumpără o anumită cantitate. Restul surplusului iaca, tot rămâne și se strică pe deal", a spus Valentin Ţaruş, agricultor.



Specialiştii spun că în acest an recolta de prune va fi cu 10 la sută mai mare decât în 2017. Prognozele sunt pozitive şi în ţările în care exportăm de obicei aceste fructe, cum ar fi Polonia sau România, aşa că nu au nevoie să le cumpere de la noi.



"Condiţiile climaterice din acest an, în luna iulie au fost nişte ploi mai îndelungate, urmate de temperaturi înalte, caniculare, au influenţat ca procesul de coacere să decurgă mai rapid, procesul de recoltare e mai rapid cu două săptămâni. Acest lucru nu influenţează benefic asupra calităţii", a spus Iurie Fală, preşedinte Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe din Moldova.



Potrivit lui Iurie Fală, agricultorii vor păstra fructele în frigidere, pentru a le vinde mai târziu, când va fi cerere mai mare. În prezent, la piață, un kilogram de prune costă aproximativ opt lei.