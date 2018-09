RECITAL DE HARPĂ ÎN AER LIBER. Spectatorii, încântaţi de spectacolul din parcul Dendrariu

foto: recital de harpă

Două harpe şi un flaut s-au unit şi au oferit un recital unic pentru toţi cei aflaţi aseară în parcul Dendrariu din Capitală. Concertul a fost organizat de Moldovan National Youth Orchestra, în cadrul proiectului "Harp in the Park".



Recitalul din parcul Dendrariu a fost al treilea din seria celor patru. Concertele sunt susținute de harpistele Tatiana Podoleac şi Alexandra Răileanu, iar la flaut este Iacob Rotari.



"Este o harpo terapie adevărată. Harpa se combină cu natura, flautul se combină cu natura. Compozitori internaţionali, totodată şi clasică, Şestokovici, Pahelbel dar mai puţin, ne-am mizat totuşi pe un program ştiut de public", a spus Tatiana Podoleac, harpistă.



"Astăzi e un eveniment mai deosebit pentru că totuşi suntem într-o zonă închisă fără trafic, fără sunete adiacente care ar încurca la o atmosferă frumoasă", a spus Andriano, Marian, directorul Moldovan National Youth Orchestra.



Mulţi spectatori au participat în premieră la un concert de harpă.



"Prima dată am venit la un concert de harpă, nu am mai văzut la noi în oraş aşa concerte. Foarte frumos, îmi place", a spus un bărbat.



"Am stat în primele rânduri şi deci am avut o privire directă asupra concertului, a fost foarte frumos", a spus o femeie.



"Sincer să va spun nu am mai avut ocazia să ascult aşa muzică, dar e minunată", a declarat o femeie.



Următorul recital, care va fi şi ultimul, se va desfăşura duminică, în Scuarul Catedralei, sub patronajul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.