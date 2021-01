Realizatorii "Sex and the City" anunţă un nou sezon care va începe în această primăvară, la New York

Vești bune pentru fanii "Sex and the City". Realizatorii celebrei francize anunță un nou sezon. Serialul va avea 10 episoade a câte jumătate de oră. Este programat ca producţia să înceapă la New York, în această primăvară.



Din distribuţie vor face parte Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis. Actriţa Kim Cattrall, care a interpretat rolul Samantha Jones în serialul original şi în cele două lungmetraje, nu va reveni în proiect.

Serialul „Sex and the City” fost lansat de HBO în 1998 şi a avut şase sezoane, până în 2004. Producţia a câştigat șapte premii Emmy și opt Globuri de Aur. Show-ul a fost urmat de două filme lansate în 2008 şi 2010.