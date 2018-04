realIT. Șeful Facebook, Mark Zuckerberg a dat lovitura la audieri: A devenit și mai bogat

Mark Zuckerberg a avut o audiere in fata congresului american, probabil mai importanta ca a unui sef de stat, dupa limbajul si intrebarile tematoare pe care le-au avut congressmanii la adresa CEO-ului Facebook.



Acestia l-au intrebat atat lucruri tehnice, dar si lucruri personale cu referire la viata lor sau a familiilor acestora in raport cu reteaua de socializare, iar Mark Zuckerberg le-a raspuns in detaliu si a explicat cum se comporta reteaua de socializare si ce face aceasta, in amanunt. De altfel Facebook nu e prea complicat, insa oamenii inca nu il inteleg.



Congressmanii l-au intrebat pe seful Facebook daca reteaua de socializare poate fi considerata o amenintare la fel ca amenintarea unui stat inamic si chiar daca facebook asculta ce vorbim noi in fata telefonului mobil sau daca ne citeste mesajele text din aplicatia de messenger.



Totusi atitudinea congressmanilor a fost dura si superioara, probabil nepotrivita pentru Facebook si pentru Mark Zuckerberg. Acestia au impresia ca pot regula si reglementa Facebook si de fapt l-au amenintat pe Mark Zuckerberg cu aceasta reglementare.



Si totusi au fost si congresmani care i-au cerut lui Mark Zuckerberg si niste fibra optica pentru ca internetul lor merge greu in anumite zone.

Pana la urma raman multe intrebari fara raspuns, printre care, cat de repede se sterg datele unui cont de pe Facebook, atat timp cat utilizatorul decide sa isi stearga contul de Facebook nu sa-l dezactiveze. Dar Mark Zuckerberg a promis sa revina cu raspunsuri individual la toate intrebarile care au ramas fara raspuns in fata congresului.



Mark Zuckerberg a recunoscut ca a avut un atac de securitate in 2013, unde hackerii au reusit sa intre pe niste calculatoare din birourile Facebook, dar spune acesta ca nu au afectat reteaua de socializare.



Pana la urma ramane o singura concluzie. Nimeni nu a fortat pe nimeni sa foloseasca facebook - poate doar companiile - dar nici acolo. Totuși Facebook este o rețea de socializare complet gratuită, iar pentru aceasta produsul a fost întotdeauna utilizatorul. Iar pentru aceasta obiectivul a fost întotdeauna ca utilizatorul de Facebook să vadă reclamă și ca datele personale să fie monetizate astfel.

În urma acestor audieri, acțiunile Facebook au înregistrat creșteri substanțiale.